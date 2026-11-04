Le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert a introduit de nombreuses nouveautés, dont les romances, et voici un guide pour cette fonctionnalité.

Outre de nouveaux chapitres à l'histoire principale de Crimson Desert et le Grand Océan à explorer, le DLC Charting the Unknown a également fait venir l'amour dans Pywel. Il est en effet désormais possible de romancer des PNJ avec chacun des trois personnages jouables que sont Kliff, Damiane et Oongka. Comme toujours avec le titre de Pearl Abyss, cette fonctionnalité est assez complexe à exploiter, et on vous explique donc pas à pas comment procéder.

Pour entamer une romance avec un personnage dans Crimson Desert, il faut tout d'abord posséder le jeu de base, mais aussi le DLC Charting the Unknown. Ensuite, la marche à suivre est la suivante :

Vous devez porter le niveau de confiance d'un PNJ à +100 Pour cela, parlez-lui, ou offrez-lui des cadeaux comme des sacs de pièces, de la nourriture ou, le plus efficace, des lingots d'or peut être facilement accompli grâce à des lingots d'or et d'autres cadeaux. À noter que parler à quelqu'un ou lui offrir un cadeau déclenchera un temps de rechargement avant que les deux actions fassent à nouveau monter sa confiance.

Une fois le niveau de confiance du PNJ que vous souhaitez romancer dans Crimson Desert atteint +100, vous pouvez commencer à flirter avec lui. À noter que tenter de flirter avant d'avoir atteint ce seuil de +100 de confiance aura pour effet de réduire son niveau de confiance.

Après avoir flirté après avoir dépassé +100 de confiance, il faut maintenant recommencer l'opération pour atteindre +100 en Flirt avant d'enfin pouvoir demander le PNJ que vous souhaitez romancer dans Crimson Desert en mariage. À noter que, pour demander un PNJ en mariage, il faut obligatoirement que le personnage qui effectue la romance ait un logement, comme la maison près du Camp Crinière Grise, ou le Château du Chevalier de Flamme que vous pouvez rénover à l'issue des quêtes de Damiane dans Charting the Unknown.



Quels personnages sont romançables ou non ?

Vous pouvez entamer une romance dans Crimson Desert avec n'importe quel PNJ dont l'icône de confiance comporte un symbole en forme de cœur. Si un personnage présente un symbole de cœur barré, cela signifie qu'il est impossible d'avoir une relation amoureuse avec lui.

La quasi-totalité des PNJ rencontrés au hasard, les commerçants, et même les sorcières, à condition de terminer leurs quêtes annexes liées au Sanctuaire des sorcières, peuvent faire l'objet d'une romance, du moins s'ils sont majoritairement d'espèce humaine ou orque. Pour l'heure, il n'est en effet pas possible de romancer des ogres, des gobelins ou des nains.

De même, les membres du clan Crinière Grise et les autres protagonistes jouables, tels que Damiane, ne sont pas romançables dans Crimson Desert. Malheureusement, il ne sera donc pas possible de former un couple entre Kliff et Damiane ou Oongka et Damiane, en tout cas à l'heure actuelle. Il se peut toutefois que Pearl Abyss mettre plus tard à jour la mécanique de romance pour inclure plus d'options.

Qu'apporte le mariage dans Crimson Desert ?

Une fois marié dans Crimson Desert, votre conjoint sera en permanence indiqué sur la carte, ce qui vous permettra de savoir où se trouve votre moitié. Il est possible, comme pour les personnages jouables, de personnaliser son conjoint auprès du coiffeur et de changer ses accoutrements. Votre conjoint peut également emménager avec vous. Vous pouvez par ailleurs l'emmener auprès de vous et voyager ensemble. Enfin, vous recevrez aussi régulièrement des cadeaux de sa part.

Il est autrement possible de divorcer dans Crimson Desert si vous avez une autre personne en vue, mais attention : cela aura toutefois des conséquences en fonction du type de personnage romancé.