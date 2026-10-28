La mise à jour 1.0.8 d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced est sortie ce 27 octobre 2026. Ubisoft la présente comme la dernière grosse mise à jour de contenu du jeu, avec au programme le New Game Plus, un mode Cauchemar, des cosmétiques supplémentaires et diverses améliorations de gameplay. Le mode New Game Plus permet d'ailleurs aussi justement d'acquérir de nouveaux éléments cosmétiques via une monnaie exclusive : les Escudos. Voici comment obtenir une tenue et une breloque par ce biais.

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Si vous avez déjà terminé Assassin's Creed Black Flag Resynced et que vous souhaitez vous lancer dans un New Game Plus, Ubisoft a mis en place de nouveaux éléments à récupérer pour vous encourager à le faire. Il y a notamment une tenue Lively Captain et la breloque du Chapeau de Thatch. Pour les obtenir, pas besoin toutefois d’avancer loin dans l’histoire : dès que vous atteignez La Havane dans votre partie NG+, rendez-vous dans n’importe quel magasin général. Vous y trouverez :

La breloque bibelot Chapeau de Thatch (Thatch’s Hat Trinket) pour 35 000 Escudos , et qui permet d'enflammer un ennemi avec une attaque effectuée juste après une Esquive Parfaite ;

(Thatch’s Hat Trinket) pour , et qui permet d'enflammer un ennemi avec une attaque effectuée juste après une Esquive Parfaite ; La tenue Lively Captain pour 70 000 Escudos.

Si vous avez accumulé une fortune lors de votre première partie d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, c’est le moment de l’utiliser. Le taux de change est de 4 Reales pour 1 Escudo : la tenue Lively Captain à 70 000 Escudos vous coûtera donc 280 000 Reales. Attention, il n’est pas possible de saisir manuellement le montant à échanger, ce qui rend les conversions précises un peu fastidieuses. Pour les deux objets, comptez au total 105 000 Escudos, soit 420 000 Reales.

Pour compléter votre stock d’Escudos sans vider votre bourse, il est possible d'en trouver à travers le monde d'Assassin's Creed Black Flag Resynced. On peut d'ailleurs en trouver un aux coordonnées 213,568, afin d'obtenir 400 Escudos par ouverture de coffre. Pensez donc à ouvrir ces nouveaux coffres ajoutés spécifiquement dans le NG+ pour accumuler des Escudos supplémentaires. D'autres coffres communautaires renfermant des trésors cachés ont également fait leur apparition, révélés par Ubisoft via une littérale carte aux trésors.