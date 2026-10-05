Aniimo propose un nouvel évènement Qui est cet Aniimo du 2 au 8 octobre 2026, voici quelle créature prendre en photo et une solution rapide pour le faire.

Aniimo propose régulièrement de nouveaux évènements, dont le défi « Quel est cet Aniimo ? », qui vous demande de prendre en photo une créature bien particulière à chaque fois. Après Crabourgeon la dernière fois, qui faut-il prendre en photo pour le défi qui s'étend du 2 au 8 octobre 2026 ?

Quel Aniimo prendre en photo pour le Qui est cet Aniimo du 2 au 8 octobre 2026 ?

Les joueurs d'Aniimo sont sûrement sur ses traces ; la créature mystère de l'évènement « Qui est cet Aniimo ? » du 2 au 8 octobre 2026 n'est pourtant pas si rare que ça. Il s'agit en réalité d'un Givrotus forme Mer Florale, une créature qui faisait d'ailleurs partie des meilleurs Soutiens du jeu en septembre 2026, et encore maintenant. Pour compléter votre défi du moment, il faudra donc prendre en photo la créature à l'état sauvage ou en captivité tant que c'est le vôtre.

La meilleure méthode pour le prendre en photo consiste donc à sortir le sien, tout simplement. C'est un Aniimo relativement simple à avoir puisqu'il suffit de mettre la main sur un Tilotus forme Mer Florale et de le faire ensuite évoluer. Vous pouvez également en faire apparaître avec les Floraisons Prismatiques de la Côte Florale, mais c'est plus coûteux. Voici donc une méthode facile pour réussir le défi « Qui est cet Aniimo ? » du 2 octobre 2026



©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Comment prendre facilement en photo le Givrotus Mer Floral ?

Notez bien que cette solution n'est pas unique, il existe d'autres méthodes pour facilement prendre cet Aniimo en photo. Ce n'est ici que celle que nous avons nous même utilisé et qui ne prend que quelques minutes.

Rendez-vous à la Mer Florale, au centre de la carte au niveau de l'étendue d'eau.

Capturez un Tilotus ou un Filoutus forme Mer Florale. Ce sont les roses, ils sont impossibles à rater.

Si vous attrapez un Tilotus, faites-le évoluer en Filoutus.

Rendez-vous ensuite dans la région de la Côte Maréeflore pour faire évoluer votre Filoutus en Givrotus forme Mer Florale.

Prenez en photo le Givrotus afin de compléter le defi « Qui est cet Aniimo ? »