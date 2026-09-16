Après les nombreuses annonces en lien avec la licence Warcraft dans le cadre la BlizzCon 2026, nous avons eu l’occasion d'interroger Holly Longdale, productrice exécutive de la franchise, et Ion Hazzikostas, directeur senior de World of Warcraft. Tous deux sont revenus sur plusieurs sujets qui animent la communauté : l’annonce de Forever, le support manette, une éventuelle arrivée sur Steam ou consoles du MMO, l'orientation des nouveaux joueurs entre Classic, Retail et Forever, la gestion des retours de la communauté et enfin la suite de l'extension Midnight en attendant The Last Titan. Voici ce qu’ils avaient à nous dire sur tous ces points.

Outre Starcraft Dominion, Diablo 5 et Doctrine, le 54ème héros d'Overwatch, une grosse partie de la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon 2026 avait forcément trait au MMO phare de Blizzard, World of Warcraft. Le studio a en effet fait plusieurs annonces à son sujet, dont Forever et l'avenir de Retail avec la mise à jour Midnight Eclipse et The Last Titan, l'extension suivante. Nous avons tâché de creuser un peu plus sur ces sujets, mais aussi sur d'autres relatifs à la vision de Blizzard pour l'avenir de leur iconique titre massivement multijoueur.

World of Warcraft Forever : une troisième version du MMO pour les vétérans comme les nouveaux venus

Parmi les grosses annonces autour de World of Warcraft, celle de Forever a fait le plus grand bruit. Il s’agit pour rappel d’une toute nouvelle version du célèbre MMO de Blizzard, qui va suivre son propre chemin et proposer une sorte d’entre-deux entre Classic et Retail. « Nous avons plein d’idées pour le faire évoluer à sa manière et tant que les joueurs voudront explorer cet univers, nous compterons bien le supporter. Le monde de Forever est le personnage principal, et nous souhaitons que les joueurs de tous horizons l'explorent à leur rythme », a déclaré Holly Longdale.

World of Warcraft Forever veut par ailleurs faire « revenir sur le devant de la scène l’aspect social d’un MMO », comme l’a expliqué Longdale. À savoir devoir discuter avec d’autres joueurs pour créer des liens, se lancer dans diverses activités et autres. Mais Forever compte aussi faire en sorte que les joueurs solo puissent passer un bon moment, comme nous l’a assuré Ion Hazzikostas.

World of Warcraft Forever va en tout cas connaître un suivi sur le long terme parallèle à Classic et Retail, avec une extension du monde visant à proposer une expérience sur le papier « infinie », comme le suggère son nom. Cette nouvelle version du MMO compte toutefois respecter le lore et la chronologie originale, mais en ajoutant de nouveaux éléments non racontés dans Classic et Retail, comme l’a expliqué Ion Hazzikostas.

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Support manette et arrivée sur d’autres plateformes : où en est World of Warcraft ?

Alors que World of Warcraft va officiellement pleinement prendre en charge le jeu à la manette, la question d'une sortie sur Steam ou consoles revient régulièrement au sein la communauté. Sur ce point, la réponse que nous ont donnée Ion Hazzikostas et Holly Longdale était claire : aucune sortie sur Steam ou consoles n'est prévue actuellement.

« L'équipe continue de travailler sur l'accessibilité et l'ergonomie du jeu, mais nous n’avons pas de plan pour le déployer sur d’autres plateformes », précise Ion Hazzikostas. Le studio préfère donc concentrer ses efforts sur l'amélioration continue du confort de jeu, manette comprise, plutôt que sur le fait de le sortir sur d’autres supports.

Avec la multiplication des versions de World of Warcraft entre Classic, Retail et bientôt Forever, orienter un nouveau joueur devient un véritable défi pour Blizzard et nous leur avons demandé comment ils comptent gérer la situation. « C'est quelque chose qu'on doit encore parfaire pour aiguiller les joueurs vers ce qui peut être la meilleure expérience pour eux », a reconnu Holly Longdale. Selon elle, World of Warcraft Forever pourrait constituer un bon point d'entrée pour les nouveaux joueurs qui découvrent l'univers du MMO. Libre ensuite aux joueurs d'explorer les autres versions du jeu Classic ou Retail pour déterminer quelle expérience correspond le mieux à leurs attentes.

Par extension, nous en avons profité pour évoquer le sujet de l'attractivité de World of Warcraft auprès d'un public plus jeune. Pour Holly Longdale, il est hors de question de transformer le jeu en une expérience « consommée comme un snack », à l'image de ce que consomme la Gen Z. « Nous voulons essayer de plaire au plus grand monde possible, mais changer le fonctionnement du jeu pour toucher une audience plus jeune porterait atteinte aux intérêts de notre communauté », a-t-elle ajouté. L'équipe assume ainsi un positionnement clair : privilégier la fidélité et l'investissement des joueurs existants plutôt que de sacrifier l'identité du jeu pour capter une audience plus jeune.

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Retours des joueurs : Moderne plus réactif que Classic

En parlant de communauté, nous avons ensuite interrogé Holly Longdale et Ion Hazzikostas sur la manière dont l’équipe de World of Warcraft traite les retours de leurs joueurs. Ils ont ainsi souligné à ce propos une différence de rythme entre les deux grandes branches actuellement disponibles du jeu. « L'équipe Moderne s'en sort plus rapidement que celle de Classic, qui prend plus de temps pour être sûre de répondre aux attentes des fans sans dénaturer l'expérience qu’ils apprécient ».

Paradoxalement, bien que le contenu Moderne soit bien plus vaste, l'équipe qui y travaille est en effet plus nombreuse et donc plus agile pour répondre rapidement aux retours de la communauté. Classic, de son côté, doit composer avec une contrainte supplémentaire : le respect de l'œuvre originale, ce qui ralentit naturellement le processus d'itération.

World of Warcraft Midnight : vers un final épique en attendant The Last Titan

Durant la cérémonie d’ouverture de la BlizzCon 2026, le studio a enfin évoqué la prochaine mise à jour de World of Warcraft Midnight et l’extension The Last Titan qui lui succèdera courant 2027. Nous avons donc essayé de voir si Ion Hazzikoastas et Holly Longdale pouvaient nous en dire plus à ce sujet.

Ils sont toutefois restés volontairement discrets sur ce qui attend les joueurs pour le final de Midnight, avant de laisser la place à l’extension suivante. « Xal’atath sera évidemment le boss final, avec son armée des ombres et ses plans que nous allons pleinement découvrir à la fin de l'extension », a confirmé Ion Hazzikostas, sans malheureusement vouloir aller plus loin sur le sujet.