Dernier jeu à faire l’objet des grandes annonces de la BlizzCon 2026, World of Warcraft a définitivement eu des choses à dire à ses fans. En plus de la suite de l’extension Midnight Eclipse, le teasing de la prochaine intitulée The Last Titan et une extension en shadowdrop surprise pour Warcraft 3 Reforged, la licence légendaire de Blizzard avait encore une dernière carte pour son MMO phare : Forever, attendu le 4 novembre 2026, exclusivement sur PC. Il s’agit d’une sorte d’hybride entre Classic et la version Moderne, avec sa propre trame narrative, une tonne de nouveaux contenus et un objectif ambitieux : refaire vivre aux joueurs la véritable expérience d’un MMO, avec une durée de vie virtuellement infinie, mais aussi le support des contrôles à la manette. Dans le cadre d’une courte démo, on a pu essayer une partie de ces nouveautés, et voici nos impressions sur cette petite session de découverte.

World of Warcraft Forever propose ainsi un concept pour le moins ambitieux, avec notamment des nouveautés de gameplay telles que les double classes, mais aussi de nouveaux donjons ou encore un niveau maximal fixé à 60. Soit plusieurs éléments se rapportant forcément à la philosophie de WoW Classic, mais avec la possibilité d’opter pour des graphismes modernes, entre autres changements par rapport à la version « old school » du MMO. Dans le cadre de notre démo, nous n’avons toutefois pu essayer que la zone de départ des Éolides, la nouvelle race jouable de Forever (moyennant cependant 30 euros supplémentaires, ou la précommande d’une Collection comprenant Forever, la nouvelle race, ainsi que Warcraft 3 Reforged et sa nouvelle extension. Un aperçu bien trop court pour se faire un avis complet sur un projet aussi faramineux. Cela a en tout cas eu le mérite de proposer une plaisante bouffée de nostalgie à votre serviteur, ancien joueur. Le jeu parfait pour les fans de la première heure qui attendent tous un World of WarCraft 2 ?

Nos premières impressions sur World of Warcraft Forever et la nouvelle race des Éolides

Comme tout début d’aventure sur World of Warcraft, celui de la nouvelle race de Forever passait forcément par un peu de personnalisation de son avatar. Instantanément, celle-ci nous a évoqué les Elfes de Sang introduits dans Burning Crusade, car partageaient exactement la même apparence et gestuelle. Ce qui nous a un peu rebuté, surtout en sachant qu’il faudra débourser une certaine somme pour en profiter sur une nouvelle version de WoW également payante.

Une fois ce personnage d’essai de World of Warcraft Forever terminé, on se retrouve immédiatement en terrain connu avec des donneurs de quêtes nous chargeant de tuer X animal, récolter Y ressource et aller à Z endroit. Une formule extrêmement classique, voire un peu vieillotte, mais qui malgré tout a fait remonter à votre serviteur de beaux souvenirs d’enfance et mes premiers pas dans WoW. Les habitués seront donc en terrain conquis, tandis que les néophytes pourront découvrir un grand MMO à l'ancienne. Classic oblige, la progression est assez lente et le temps imparti n’a permis que de faire une poignée de quêtes et monter niveau 4.

Une première prise en main à la manette historique pour le vénérable MMO

Il s’agit donc d’un aperçu particulièrement maigre du gros chantier qu’entend proposer World of Warcraft Forever. Nous avons cela dit eu l’occasion de tester les contrôles à la manette. Alors que le vénérable MMO a historiquement uniquement fonctionné au clavier-souris, malgré quelques possibilités pour jouer à la manette approuvées, la première prise en main a été un peu déroutante. Mais il s’avère finalement que Blizzard a plutôt bien géré un tel schéma de contrôles. À noter toutefois que nous n’avions que très peu de capacités à notre actif. Reste donc à voir si la manette sera aussi efficace avec plus d’une dizaine de compétences à utiliser dans le feu de l’action, à l'instar de ce que les add-on permettent déjà sur le jeu original.

Notre premiers avis sur World of Warcraft Forever

En définitive, du moins avec le maigre aperçu qu’on en a eu, World of Warcraft Forever semble accomplir son objectif d’offrir une expérience similaire à Classic pour les plus nostalgiques, tout en intégrant un vent de fraîcheur avec pléthore de nouveaux contenus, et même une nouvelle manière de jouer. Reste cependant à voir s’il saura tenir sa promesse sur la durée et, surtout, si une troisième version du célèbre MMO ne va pas outre mesure diviser l’audience titanesque de l’un des titres les plus lucratifs de Blizzard. Rendez-vous à partir du 4 novembre 2026 pour un début de réponse.