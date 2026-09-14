Annoncé en grande pompe lors de la Blizzcon 2026 Diablo 5 n’est pas attendu avant 2030. Nous avons malgré tout pu poser quelques questions à Blizzard sur l’arrivée du prochain épisode de la licence la plus infernale de Blizzard.

Nous avons eu l’occasion d’interviewer durant la BlizzCon 2026, Jennifer Hepler (directrice narrative), Joe Shely (directeur du jeu) et Matt Zitterman (producteur exécutif) à propos d’une des grosses annonces surprises de l’événement : Diablo 5. Système Caravane, ambiance plus sombre, nouvelles classes, monde procédural, date de sortie 2029 et cohabitation entre anciens et nouveaux joueurs : voici l'essentiel de ce qu’ils ont pu nous dire au sujet de cette suite qui entend radicalement rebattre les cartes de Sanctuaire.

Le système Caravane, nouveau cœur de l'expérience Diablo 5

Après un Diablo 4 déjà riche en contenu, l'équipe souhaite donner à Diablo 5 une identité propre à travers le système de Caravane, pensé comme une base mobile permettant de nouer des liens avec d'autres survivants, à la manière du camp de Baldur's Gate 3 ou de Dragon Age. « L'idée de progression de la puissance du personnage et de son groupe part d'un principe simple : au début on est faibles, puis à force d'affronter de tels dangers, on va mériter un gain de puissance », explique Jennifer Hepler.

Ce système répond aussi à un problème de cohérence identifié dans les précédents épisodes : la dissonance entre un monde ouvert saturé de démons et des villes totalement sécurisées. « Dans Diablo 5, on vit vraiment la fantaisie d'un monde sombre dominé par les démons. Le fait que la caravane soit potentiellement en danger peut faire vraiment craindre l'univers aux joueurs », précise Jennifer Hepler.

Une ambiance plus sombre, entre ténèbres et espoir

Le trailer de Diablo 5 montre Ouestmarche en flammes, 100 ans après les événements de Diablo 4. Le joueur y incarne l'héritier d'un puissant seigneur de la ville, bien décidé à la reprendre des mains de Diablo, mais dans une situation initiale désespérée. « Petit à petit, ce monde terriblement sombre va s'ouvrir vers l'espoir et la lumière au fil de la progression », détaille Joe Shely. L'équipe revendique une volonté claire de renforcer le contraste entre lumière et ténèbres, porté notamment par l'évolution progressive de la Caravane au fil de l'aventure.

Sur le plan narratif, Diablo 5 s'inscrit dans la continuité du Conflit Éternel, dont Diablo 4 a déjà montré à quel point l'humanité pouvait faire basculer l'équilibre d'un côté comme de l'autre. « Diablo s'est nourri des terreurs de l'humanité, ce qui lui permet enfin de conquérir Sanctuaire comme il le souhaitait et de maintenir son contrôle sur le monde des humains, alors que les Anges semblent très passifs quant à son sort », souligne Jennifer Hepler.

Concernant le retour du Seigneur de la Terreur lui-même dans Diablo 5, malgré les tentatives d'anciens héros pour l'arrêter, Joe Shely évoque un clin d'œil assumé aux origines de la licence : « Il s'agit d'une forme de rappel à Diablo 1 et 2 : un nouveau jeu avec plein d'innovations, mais qui s'inspire aussi de l'histoire des précédents jeux. »

Autre évolution notable : après Lord of Hatred et la relation du personnage avec Lilith et Mephisto, l'équipe a choisi de proposer, dans Diablo 5, un héros au passé clairement défini plutôt qu'un simple voyageur inconnu qui devient quelque peu un héros malgré lui.

Des classes inédites pour un univers plus sombre







L'ambiance plus ténébreuse de Diablo 5 se traduit directement dans le design des classes jouables. Parmi les nouveautés annoncées figure le Plague Knight, présenté comme une sorte de Paladin inversé qui répand la maladie, aux côtés du Chasseur de Démons et du Moine, deux classes introduites dans Diablo 5, ce dernier incarnant la part de lumière subsistant dans les ténèbres.

« Nous annoncerons naturellement d’autres classes au fil du temps, et nous prévoyons même d'en intégrer plus qu'il n'y en a jamais eu dans un jeu Diablo de base. L’objectif est vraiment de proposer l’épisode le plus ambitieux à ce jour », annonce Joe Shely. L'objectif est double : permettre aux joueurs de retrouver leurs classes favorites tout en leur proposant des variantes inédites et de nouvelles options de gameplay, à l'image du Plague Knight, en tâchant de refléter dans leur design l’influence d’un monde dominé par les ténèbres et les forces de l’Enfer.

Les grands changements à venir dans Diablo 5

Sur le plan du gameplay, le rythme de Diablo 5 restera rapide et nerveux, fidèle à l'identité de la licence face aux hordes de démons. « Le rythme de Diablo 5 sera similaire, toujours rapide, mais ouvre des opportunités sur le plan tactique, avec des innovations que l'on va apporter au niveau du design des monstres pour s'assurer que la philosophie de la licence soit respectée », précise Joe Shely.

Le studio revient également sur le scaling automatique, controversé dans le quatrième épisode et qui devrait être remis en question pour Diablo 5. « Nous voulons que le joueur se sente puissant et sente qu'il monte en puissance, et le scaling va un peu à l'encontre de ça. Nous explorons d'autres options pour Diablo 5 afin de remettre à nouveau ce sentiment de puissance et de progression », indique Joe Shely.

Autre changement majeur : contrairement au monde ouvert fixe de Diablo 4, Diablo 5 adoptera un monde procédural, dans la lignée de Diablo 2 et 3, mais à plus grande échelle. « Cela renforce le plaisir de la découverte, et surtout le caractère chaotique d'un monde dominé par Diablo », résume Jennifer Hepler. Concrètement, même en progressant vers la reconquête de Ouestmarche et Sanctuaire, les zones libérées resteront inhabitées et les démons éliminés finiront par revenir combler le vide laissé derrière le joueur.

Diablo 5 est annoncé pour 2029. Un calendrier que l'équipe assume avec confiance, forte de l'expérience acquise sur Diablo 4. « Notre équipe est très rodée grâce aux fondations de Diablo 4, ce qui nous fait gagner du temps pour développer sa suite et se concentrer sur les nouveautés qu'on veut apporter, comme l'ambiance plus sombre, la caravane, etc. », explique Matt Zitterman. Le jeu réutilisera par ailleurs le moteur de Diablo 4, mais avec évidemment plusieurs améliorations à attendre. « On réutilise le moteur de Diablo 4 qui est déjà très robuste, mais on va encore l'étoffer et l'améliorer pour offrir une expérience visuelle encore plus qualitative », précise Joe Shely.

Côté plateformes, aucune annonce officielle n'a été faite, si ce n'est la volonté de toucher le plus large public possible, le PC étant d'ores et déjà considéré comme acquis. Diablo 5 conservera par ailleurs sa double identité solo et multijoueur, sans plus de détails pour l'instant.

Série Netflix et annonce anticipée, une volonté d'inclure la communauté

Interrogée sur les liens entre Diablo 5 et la série animée Netflix annoncée en parallèle, Jennifer Hepler reste prudente : « on ne peut pas encore parler des liens entre la série et les jeux, mais en temps voulu nous y reviendrons ». Quant au choix d'annoncer Diablo 5 aussi tôt dans son développement, Joe Shely y voit un moyen d'associer la communauté au processus créatif : « Annoncer Diablo 5 aussi tôt a l'avantage d'inclure la communauté aussi rapidement que possible dans la boucle pour faire évoluer le jeu avec eux. »

Enfin, pour attirer aussi bien les vétérans de la licence que de nouveaux venus, l'équipe mise sur un objectif narratif simple et universel dans Diablo 5 : incarner l'héritier de Ouestmarche déterminé à en chasser l’iconique Seigneur de la Terreur. « L'avantage de la licence est que le gameplay est très approchable, et l'univers de ce nouvel épisode a l'avantage de ne pas vraiment nécessiter de connaître le lore des précédents jeux pour s'y plonger », conclut Joe Shely.