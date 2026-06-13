Personne ne pourra décemment dire le contraire : ce Summer Game Fest 2026 aura été particulièrement solide. Que ce soit à travers le State of Play, le Xbox Games Showcase, le Nintendo Direct, ou encore évidemment la conférence-mère animée par Geoff Keighley ; cette nouvelle édition aura été extrêmement riche en annonces et en surprises pour tous les publics. Ce qui n’a pas empêché, pourtant, à certains des titres les plus attendus des joueurs de manquer à l’appel durant l’événement. La preuve avec ces dix grands absents de l’édition 2026.

Hogwarts Legacy 2 n’est pas encore prêt à sortir du chapeau

Nous étions nombreux à attendre la suite d’Hogwarts Legacy, officialisée par Warner Bros mais toujours en attente d’une annonce en bonne et due forme de la part du studio, à l’occasion de ce Summer Game Fest 2026. Il faut dire qu’entre l’arrivée imminente de la nouvelle série Harry Potter, et surtout les rumeurs évoquant une potentielle sortie pour début 2027, cela semblait être le moment opportun pour Avalanche Software de dévoiler Hogwarts Legacy 2. Mais il faut croire que la magie n’est pas encore prête à opérer pour le moment.

Ça sent le report pour Kena: Scars of Kosmora

Dévoilé à la grande surprise générale lors du State of Play de février, Kena: Scars of Kosmora est depuis resté extrêmement discret. Pourtant, Ember Lab l’avait assuré : le jeu est prévu pour cette année sur PS5 et PC. De fait, que déduire de son absence au Summer Game Fest 2026 ? Faut-il s’attendre à un report à 2027, ou le studio nous fera-t-il la surprise de le sortir en fin d’année, quitte à se retrouver dans le giron d’un certain GTA 6 ? Le mystère est complet. Mais on ne va pas se mentir : ça sent quand même le report pour la suite de Kena: Bridge of Spirits.

Dragon Ball Xenoverse 3 temporise avant d’entrer sur le ring

C’était une annonce dont les fans de Dragon Ball rêvaient depuis déjà une décennie. En avril dernier, Bandai Namco officialisait enfin l’arrivée d’une suite à Dragon Ball Xenoverse avec un troisième opus, sur lequel les informations se font encore plutôt rares. Forcément, beaucoup espéraient ainsi avoir de ses nouvelles à l’occasion du Summer Game Fest 2026, où il a finalement brillé par son absence. Mais la sortie de Dragon Ball Xenoverse 3 n’étant pas prévue avant 2027, le studio a encore largement le temps de communiquer à son sujet.

OD a-t-il souffert de la rupture temporaire en Kojima et Keighley ?

Voilà bientôt un an que Death Stranding 2: On the Beach est sorti et que tous les regards sont maintenant tournés vers OD, le prochain jeu signé Hideo Kojima annoncé en collaboration avec Xbox. Malheureusement, c’est sans nouvelles du jeu d’horreur de ce dernier que s’est clôturé ce Summer Game Fest 2026, notamment marqué par des rumeurs qui voudraient qu’une embrouille ait éclaté entre le créateur et Geoff Keighley après les Game Awards 2025. On vous rassure : tout cela est faux, et l’absence d’OD n’a donc rien à voir avec tout cela. Ouf !

Mario est probablement coincé dans les tuyaux de Nintendo

Il y a quelques jours à peine, la Nintendo Switch 2 soufflait déjà sa première bougie. Un événement qui, au grand regret de millions de joueurs, n’aura pas fait l’objet d’une quelconque annonce liée à Mario. Même celui-ci fête aussi son anniversaire en cette année 2026. C’est vrai, la machine a déjà eu droit à un très chouette Mario Kart World à son lancement. Mais ce que veulent surtout les joueurs, c’est un nouveau Mario 3D qui puisse prendre le relai après Super Mario Odyssey. Et cela, le Summer Game Fest 2026 ne nous l’aura pas donné.

Luigi’s Mansion 4 a encore besoin de temps pour charger son aspirateur

Restons dans le thème de Nintendo avec un autre jeu que nous étions probablement nombreux à espérer voir tomber au Summer Game Fest 2026 : Luigi’s Mansion 4. Après tout, comment ne pas rêver d’une suite à ce qui reste incontestablement l’un des meilleurs jeux de la Nintendo Switch ? Surtout quand on voit que depuis son lancement, la nouvelle machine de Nintendo fait la part belle à de nombreuses licences comme Donkey Kong, Kirby, Yoshi et plus encore. Malheureusement, tout comme son frangin, Luigi va visiblement devoir attendre.

The Witcher 4 devra encore attendre pour se remontrer

Quatre, c’est aussi un chiffre qui parle beaucoup aux fans de The Witcher, dont la suite est extrêmement attendue depuis sa présentation aux Game Awards 2024. D’autant plus quand on sait que la franchise a récemment eu droit à un sacré coup de projecteur avec l’annonce de la troisième extension de The Witcher 3: Wild Hunt, prévue pour 2027. Mais il faut croire que pour CD Projekt RED, l’heure n’est pas encore venue de nous en dire plus sur The Witcher 4, qui n’a pas souhaité profiter de ce Summer Game Fest 2026 dégainer son épée à nouveau.

Star Wars, ou l’art d’être présent et absent en même temps

Entre Star Wars Zero Company et Star Wars: Galactic Racer, les amateurs de la franchise de George Lucas auront eu de belles annonces à se mettre sous la dent en cette période de Summer Game Fest 2026. Pour autant, nul doute que beaucoup espéraient également que cela soit une occasion d’en apprendre davantage sur KOTOR Remake et Eclipse, annoncés de longue date ; ou même d’assister à la révélation de Star Wars Jedi 3. Malheureusement, aucun de ces trois jeux n’aura finalement répondu présent, et c’est quand même bien dommage.

À la surprise de personne, Mass Effect 5 n’était pas là non plus

On ne va pas se mentir : personne ne croyait vraiment à la présence de Mass Effect 5 pour le Summer Game Fest 2026. L’existence du jeu a beau avoir été officialisée par BioWare et Electronic Arts il y a plusieurs années, les derniers échos autour du projet sont tels que nous ne sommes visiblement pas près d’en entendre reparler. Nous n’avons toutefois pas pu résister à l’envie de l’ajouter à cette liste des grands absents de l’événement pour rappeler à EA que oui, nous l’attendons toujours de pied ferme, et avons hâte d’en savoir plus à son sujet.

Intergalactic: The Heretic Prophet reste perdu dans le cosmos

C’est vrai, il est difficile de se plaindre de la teneur du State of Play quand celui-ci nous a offert près de dix minutes de gameplay pour Marvel’s Wolverine, et plus de vingt minutes de présentation pour God of War Laufey. Néanmoins, bientôt deux ans après son annonce aux Game Awards 2024, nous espérions tout de même avoir au moins droit à un petit trailer pour Intergalactic: The Heretic Prophet lors de ce Summer Game Fest 2026. Mais il faut croire que six ans après The Last of Us Part 2, Naughty Dog n’est toujours pas prêt pour cela.

Toujours pas de nouvelles des grandes arlésiennes du jeu vidéo

Si nous étions un peu taquins, nous aurions également pu inclure des titres comme Beyond Good & Evil 2, Half-Life 3 ou encore GTA 6 à notre liste, car il est clair que des millions de joueurs auraient adoré pouvoir en entendre parler à l’occasion de ce Summer Game Fest 2026. Mais il est évident que PERSONNE ne s’attendait à voir GTA 6, dont la communication débutera dans le courant de l’été, ni même Beyond Good & Evil 2 et Half-Life 3, qui semblent voués à demeurer de véritables fantômes malgré les années qui passent. Jusqu’au jour où, peut-être…