Ce 11 novembre 2026 marque le 15ème anniversaire de Skyrim, un monument du RPG et même du jeu vidéo, et on célèbre l'occasion à notre façon en attendant sempiternellement The Elder Scrolls 6.

Le 11/11/11, au-delà de sa symbolique un peu cocasse et propice ay marketing autour des antagonistes principaux et emblématiques du jeu, a définitivement été une date marquante pour le monde des RPG, du jeu vidéo et même de la culture populaire au sens large, avec la sortie du mythique The Elder Scrolls 5 Skyrim par Bethesda. Même 15 ans tout pile après sa sortie, ce titre continue de marquer l'industrie de son empreinte. Alors qu'un certain The Elder Scrolls 6 Sentinel se fait cruellement désirer et inquiète probablement Bethesda par l'ampleur de succéder à un tel monument, on fait une rapide rétrospective maison de ce titre légendaire à plus d'un égard.

Retour sur la naissance de la légende qu'est Skyrim

14 ans après un tout premier volet qui revenait de loin et après avoir coup sur coup révolutionné le genre RPG avec Morrowind et Oblivion, Bethesda avait fort à faire pour tâcher de faire encore mieux avec Skyrim. Paradoxalement et malgré ces nombreuses qualités, le précédent épisode a joué en sa faveur en ce sens. Oblivion avait en effet divisé les fans suite au déroutant Morrowind avec son univers high fantasy coloré mais très classique et largement inspiré par le Seigneur des Anneaux.

Skyrim a donc pu facilement se démarquer en plaçant son intrigue dans la terre des Nordiques, à une époque où des paysages hivernaux et les vikings avaient la cote. Et surtout, alors que le lore de la franchise nous faisait entendre qu'il n'en existait plus, l'idée de nous opposer à des dragons a été du pain béni pour le service marketing et pour créer de l'engouement autour du souffle épique de ce cinquième épisode de la franchise phare de Bethesda.

C'est ainsi que, lorsque Skyrim sortit le 11/11/11, qui symbolise pour rappel assez habilement la langue draconique à base de griffes si emblématique du titre, son arrivée provoqua un véritable séisme dans le petit univers des RPG bac à sable en monde ouvert, et même au-delà de la seule sphère vidéoludique.

© Bethesda

Quel héritage après 15 ans ?

Aux dernières nouvelles, Skyrim aurait en 15 ans écoulé plus de 65 millions d'exemplaires, le plaçant donc dans le top 10 des jeux vidéo s'étant le mieux vendu de toute l'histoire de l'industrie. Au-delà de cette belle performance, beaucoup le considèrent encore comme l'un des meilleurs RPG de tous les temps, et même un classique intemporel du médium.

Ce statut légendaire, Skyrim le doit notamment à la région dont il porte le nom. Bordeciel est en effet encore aujourd'hui un cas d'école de comment construire un monde ouvert passionnant à explorer, avec un level design brillant, et aussi une direction artistique qui a encore de très beaux restes, même après 15 ans. Le fait d'y affronter des dragons, malgré un gameplay des combats un peu sommaire, ne fait que renforcer le souffle d'aventure épique que véhicule continuellement l'expérience du jeu.

Avec Skyrim, Bethesda a définitivement et durablement offert un RPG bac à sable quasiment indétrônable. Le constat est en effet simple : même 15 ans plus tard, il n'existe pas vraiment de jeu comparable ou du moins capable de lui arriver à la cheville. Les exemples récents qui s'en rapprochent le plus, sans toutefois les égaler, seraient par exemple Tainted Grail: The Fall of Avalon, ou encore The Lantern of the Laughless Saint.

Mais, contrairement à ces titres qui essaient d'imiter le maître du RPG bac à sable en monde ouvert, Skyrim peut encore compter sur une communauté de moddeurs passionnés qui ne cessent de le faire évoluer, au point même d'en faire un titre à la hauteur des canons graphiques modernes. Sur Nexus Mods par exemple, il compte plus de 200 000 mods, surclassant complètement tous les autres jeux du site. Une marque comme une autre d'une aventure qui continue d'enchanter et passionner ses joueurs.

Sentinel, le successeur de Skyrim qui porte un lourd fardeau sur ses épaules

Face à l'aura si monumentale de Skyrim, The Elder Scrolls 6 Sentinel se trouve définitivement dans une situation délicate. Cela fait déjà 8 ans que Bethesda l'a annoncé, soit 3 ans après la sortie de son best-seller absolu. Sauf que, entre-temps, le studio a divisé son attention sur plusieurs chantiers, avec d'une part un Fallout 4 aussi apprécié que controversé, puis un Fallout 76 au lancement catastrophique et aux multiples scandales.

Ensuite, Bethesda a sorti Starfield, sa toute nouvelle licence depuis plus de 10 ans, que beaucoup attendaient comme le « Skyrim dans l'espace », pour avoir finalement un titre certes ambitieux, mais aux mécaniques vieillottes d'un studio qui se reposait un peu trop sur ses lauriers et qui avait perdu son statut de créateur avant-gardiste.

Ce n'est qu'il y a quelques jours qu'on a enfin eu des nouvelles officielles du successeur de Skyrim, pour seulement confirmer ce qu'on supposait déjà depuis des mois/années : le sous-titre Sentinel, avec comme cadre Lenclume (Hammerfell en anglais), la terre natale des Rougegardes. Mais toujours pas une seule image en jeu, et une potentielle sortie très lointaine, courant 2029, soit 18 ans après Skyrim.

Pour toutes ces raisons, The Elder Scrolls 6 inquiète tant les fans que probablement Bethesda lui-même. Après avoir été sur le toit du monde, puis traversé la pire période de son histoire et plus de 15 ans après avoir marqué à jamais le jeu vidéo et même la culture populaire, Sentinel pourra-t-il espérer connaître le même parcours légendaire que son illustre aîné ?

Rendez-vous malheureusement dans encore quelques années pour le découvrir. En attendant, on souhaite donc un très joyeux anniversaire à Skyrim, qui n'est décidément pas près d'abdiquer son titre de roi des RPG bac à sable en monde ouvert.