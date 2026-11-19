À l’occasion de la sortie de Zenith, la nouvelle mise à jour de SAROS, nous avons pu rencontrer les créateurs du jeu PS5 pour en apprendre davantage sur ses nouveautés.

Le 30 avril dernier, soit cinq ans jour pour jour après le lancement de Returnal, Housemarque revenait avec son nouveau titre, SAROS, disponible en exclusivité sur PS5. Et cette fois encore, le studio finlandais ne nous a pas seulement offert ce que l’on pourrait considérer comme l’un des meilleurs jeux de l’année, mais bien l’un des meilleurs de la génération. Un jeu qui, contre toute attente, n’a pas encore dit son dernier mot. Car à la surprise générale, SAROS a récemment accueilli une grosse mise à jour gratuite avec Zenith, dont l’objectif est de repousser encore plus loin toutes les limites de l’expérience. Et à l’occasion du lancement de cette dernière, nous avons pu nous entretenir avec Gregory Louden et Abebe Tinari, directeur créatif et designer principal de cette dernière, afin d’en apprendre plus sur les dessous de sa conception.

Ouvrir les portes de SAROS à un nouveau public

Si l’aventure Zenith n’a débuté que le 19 octobre pour les joueurs PS5, pour Housemarque, c’est un projet qui a débuté avant même la sortie officielle du jeu. Et dès le départ, l’objectif était clair : le studio souhaitait offrir davantage de rejouabilité au titre afin que les fans aient de bonnes raisons d’y retourner, mais aussi d’y rester. C’est donc avec cette idée en tête que les créateurs de SAROS se sont lancés dans la conception des nouveautés de Zenith, qui comprennent non seulement le mode « Souverains en série », pensé pour tous ceux qui veulent profiter à volonté des combats de boss ; mais aussi le mode « Strates écliptiques », qui fait quant à lui office de Nouvelle Partie+ pour tous ceux souhaitant se replonger dans la campagne du jeu avec davantage de défis à relever.

© Housemarque / Sony Interactive Entertainment

Pour le studio, les choses ne pouvaient toutefois pas s’arrêter là. Il leur fallait également trouver de nouveaux moyens de rendre le jeu « plus accessible » à un large public. « Nous nous sommes vraiment demandé : qu’est-ce qui retient les gens de laisser une nouvelle chance à SAROS ? », nous a notamment expliqué Tinari. Et c’est précisément ce qui a motivé l’équipe à introduire de nouvelles options, telles que « vitesse de jeu ralentie » ou encore « tir automatique ».

« Quand on voit le jeu en action, ça peut être très spectaculaire. Mais d’un autre côté, pour certains joueurs, ça peut être quelque peu intimidant. Nous nous sommes donc dit : si nous pouvons leur montrer que ces projectiles, je ne dirais pas qu’ils sont vos alliés, mais si vous comprenez leur fonctionnement, vous pouvez les absorber et les utiliser pour recharger votre arme énergétique. Donc en ralentissant l’action, nous voulions en quelque sorte conserver le système de combat intact, tout en offrant aux joueurs un moyen de s’y impliquer » Abebe Tinari, pour Gameblog

Mais SAROS étant un jeu pensé pour son gameplay ultra dynamique et son sens du spectacle à toute épreuve, introduire de telles options ne représente-t-il pas un risque de compromettre le game design tel qu’il avait été pensé à l’origine par le studio ? « À vrai dire, il y a un certain nombre de choses qui sont parties de la même question durant le développement », nous a répondu le designer principal de Zenith. Par exemple, dans le cas de l’option « vitesse de jeu ralentie », il était initialement prévu que celle-ci ne ralentisse que la vitesse des ennemis. « Mais j’ai trouvé que ça compromettait vraiment le game design parce qu’on créait des patterns qui exigeaient, par exemple, de faire un dash pour les esquiver. Mais avec une vitesse de jeu réduite, on pouvait simplement les contourner », a-t-il révélé.

C’est pourquoi il a finalement été décidé de « tout ralentir de façon égale », de sorte à trouver un meilleur équilibre. « De cette façon, ça vous laisse plus de temps pour comprendre ce qui se passe, mais vous devez quand même sauter au bon moment, esquiver au bon moment, et vous avez toujours le bouclier. On a trouvé que c’était un bon équilibre ». Et il en va de même pour l’option « tir automatique », qui a éventuellement été envisagée de sorte que le joueur de SAROS n’ait même pas à s’occuper du mini-jeu permettant de recharger son arme plus rapidement. Mais cela aurait « objectivement changé le jeu », assure Tinari. Ceci explique donc pourquoi malgré la demande des joueurs allant en ce sens, Housemarque a finalement préféré faire l’impasse sur cette idée dans le cadre de la mise à jour.

© Housemarque / Sony Interactivement Entertainment

Pour Louden, cela contribue néanmoins plus que jamais à faire de SAROS « l’expérience ultime pour les joueurs », dans le sens où l’association de telles options au système de modificateurs carcosiens permet vraiment à tout un chacun d’adapter l’expérience de jeu à ses besoins. Ce qui était, pour Housemarque, la philosophie à défendre avec ce nouveau titre, surtout après Returnal. « Quoi que nous fassions, pour certains, Returnal était trop facile. Pour d’autres, il était bien trop difficile. […] Donc nous voulions créer une expérience stimulante et enrichissante, mais nous savions aussi que ce qui est stimulant varie considérablement d’une personne à l’autre », a affirmé le directeur créatif du jeu. « Et nous souhaitions offrir aux joueurs la possibilité et les outils nécessaires pour façonner leur propre expérience avec SAROS ».

« Pour nous, il s’agit simplement de créer le jeu que nous aimons et que les autres aiment aussi, tout en essayant de permettre à encore plus de gens de le découvrir et de se l’approprier pour qu’il s’adapte à leur niveau de difficulté idéal » Gregory Louden, pour Gameblog

Explorer Carcosa différemment

Et parce que pour de nombreux joueurs, le sel des productions Housemarque repose aussi sur leur capacité à nous confronter à un défi particulièrement relevé, Zenith est également arrivé avec des nouveautés pensées à cet effet. À l’instar du mode « Strates écliptiques », par exemple, qui invite les joueurs à relancer SAROS depuis le début en leur imposant l’utilisation d’un certain nombre de modificateurs carcosiens pour corser l’aventure. Est-ce la réponse du studio à tous ceux qui ont pu se plaindre du manque de difficulté du jeu après Returnal ? « Je ne dirais pas que c’est une réponse qui leur est adressée car il nous est impossible d’anticiper les attentes de tous les joueurs », nous a assuré Tinari. « Ce n’était pas pour leur montrer de quoi on est capable ou pour leur dire quelque chose comme ‘On vous a entendus, c’est assez dur maintenant ?’ ».

Non, pour le designer principal de Zenith, l’objectif derrière ce mode Nouvelle Partie+ était surtout « d’offrir aux joueurs davantage de façons de profiter du terrain de jeu qu’[ils ont] créé », tout en leur permettant « d’aborder les mécaniques d’une manière intéressante ». D’ailleurs, la création même de ce mode est partie du système de modificateurs carcosiens, qu’Housemarque tenait à exploiter davantage avec Zenith. « L’une des choses que je n’avais pas réussi à faire dans le jeu de base, c’était en quelque sorte de lancer un défi aux joueurs de notre part », a expliqué Tinari. C’est donc maintenant chose faite grâce à cette mise à jour, qui leur a permis de mettre en place « un défi assez difficile mais amusant », tout en introduisant au passage une série de modificateurs carcosiens supplémentaires.

© Housemarque / Sony Interactivement Entertainment

Et si « certains d’entre eux sont directement basés sur les retours des joueurs », à l’instar par exemple de celui permettant désormais de faire tout SAROS du début à la fin en passant par l’ensemble des biomes ; d’autres, au contraire, sont naturellement arrivés au fil du développement. Comme, notamment, celui qui rend les ennemis plus forts à chaque fois que le joueur atteint un nouveau biome, et qui est venu à l’esprit des développeurs alors qu’ils concevaient le précédent. « Au fur et à mesure que les choses avançaient, les idées ne cessaient d’affluer. Et comme l’interface utilisateur pouvait accueillir une ligne supplémentaire, le résultat final a dépassé ce à quoi on s’attendait », a-t-il révélé. Avant d’ajouter que Zenith ne devait à l’origine introduire que dix nouveaux modificateurs, contre vingt-cinq à l’arrivée.

Approfondir le monde de SAROS

Mais qui dit nouveaux défis à relever pour le joueur dit également nouvelles récompenses à mettre en place pour Housemarque, qui a dû redoubler d’ingéniosité pour permettre au public d’afficher l’étendue de ses talents. Car, comme l’a très justement souligné Tinari pour l’occasion, se contenter d’offrir toujours plus de lucénites ne pouvait pas être la solution. « Nous nous sommes dit que les joueurs suffisamment doués pour utiliser l’ensemble des modificateurs n’avaient pas vraiment besoin de lucénites ». C’est ainsi que l’idée d’introduire la couronne et l’armure d’Arjun s’est imposée, de sorte à permettre aux joueurs de SAROS « de montrer à quels points ils sont doués ». Car plus le défi est corsé, et plus la couronne gagne en détails, tandis que la tenue du héros se met à scintiller d’un or de plus en plus éclatant.

Cela étant dit, comme a pu nous le révéler le designer principal de Zenith avec humour, ce n’est pas la première idée qui leur est venue en tête. À l’instar de la saga Tony Hawk’s, Tinari a envisagé la possibilité de mettre en place un équivalent au « mode Grosse Tête », qui ferait grossir la tête d’Arjun proportionnellement au nombre de modificateurs carcosiens sélectionnés par le joueur. « Je crois que l’idée a tenu… 10 minutes avant que le département artistique ne débarque en disant : ‘On se calme’ », s’est-il amusé. C’est ici que l’artiste principale de la mise à jour a suggéré l’idée de la couronne et de l’armure, bien plus en adéquation avec l’univers de SAROS. Et c’est ce qui permet finalement à tous ceux qui le souhaitent de témoigner de leurs compétences en image comme en vidéo, au sens propre comme au sens figuré.

© Housemarque / Sony Interactivement Entertainment

Bien sûr, cela n’est toutefois pas la seule récompense qui attend les joueurs dans le mode Nouvelle Partie+. Ce dernier ajoute également ce que le studio a baptisé les « Visions », qui sont des fresques réalisées par un ancien Roi portant différents messages et permettant d’en apprendre davantage sur le monde de Carcosa. Car c’était aussi cela, l’objectif derrière Zenith selon Louden : « approfondir l’univers de SAROS » en y ajoutant « un peu plus d’histoire et une sorte de mythologie dans laquelle les joueurs peuvent se plonger ».

« [L’idée était] d’explorer davantage Carcosa, d’explorer la voie du Roi, d’explorer le précipice bleu. D’approfondir l’univers du jeu, en somme, non pas vraiment en apportant des réponses à toutes les questions, mais en creusant davantage les questions elles-mêmes » Gregory Louden, pour Gameblog

D’ailleurs, le directeur créatif du jeu l’assure, les Visions ne doivent pas être considérées comme « de simples bonus » pour les fans. Non seulement elles ont été pensées pour faire partie intégrante du lore de SAROS, mais en plus elles « élargissent l’univers du jeu » en permettant aux joueurs de « profiter de cet art magnifique réalisé pendant [son] développement ». Et en parlant d’approfondir l’univers de Carcosa, justement, a-t-il été envisagé par le studio de s’affranchir des limites de l’histoire d’Arjun pour mettre en scène, par exemple, un autre personnage issu d’un précédent Échelon avec de nouveaux boss, des ennemis supplémentaires et des armes inédites ? Malheureusement, pas de réponse de la part d’Housemarque, qui tient visiblement à préserver le mystère autour de cette possibilité.

Perpétuer l’héritage arcade d’Housemarque

Ce qui est sûr, en revanche, c’est que Zenith ne pouvait décemment pas voir le jour sans l’introduction du mode « Souverains en série » qui, au-delà d’ajouter une bonne dose de rejouabilité au titre, a surtout permis à Housemarque de perpétuer la tradition consistant à proposer un tableau des scores dans l’ensemble de ses productions. Car, comme ont pu le souligner Louden comme Tinari, SAROS est finalement devenu le premier jeu du studio à voir le jour sans aucun classement d’aucune sorte. C’est pourquoi ce nouveau mode s’est imposé comme « l’une des premières choses qu’[ils ont] décidé de faire » lorsqu’ils se sont lancés dans cette grosse mise à jour. Et pour le concevoir, tout est parti d’une simple question : qu’est-ce que signifie être un bon joueur ?

« Eh bien, il faut aller vite, en éliminant les ennemis rapidement. Et il ne faut pas prendre de dégâts pour montrer à quel point on est doué », nous a affirmé le designer principal de Zenith, avant d’ajouter que l’une des choses dont il est le plus fier avec ce mode, c’est la façon dont ils ont intégré la lucénite au sein de l’expérience. Car contrairement à la campagne du jeu, où les boss n’en lâchent pas avant la fin du combat, il faut ici au contraire en ramasser tout au long de l’affrontement pour s’assurer de conserver son multiplicateur de score. Et c’est donc l’association de tous ces critères qui, selon Tinari, permet aux joueurs de montrer l’étendue de leurs compétences dans le feu de l’action.

© Housemarque / Sony Interactivement Entertainment

« Avant cela, avec SAROS, la seule façon de savoir si on était bon, c’était en ayant quelqu’un d’autre nous regardant jouer », explique Louden de son côté. « Alors que maintenant, il existe un système de score qui permet aux joueurs de se comparer les uns aux autres, de connaître leurs performances et de savoir comment ils peuvent s’améliorer ». En sachant qu’avant d’en arriver à la version d’aujourd’hui, « Souverains en série » est passé par plusieurs itérations. L’une d’elles, qualifiée de « boss crawl » par le directeur créatif du jeu, était d’ailleurs aux antipodes de ce que l’on connaît en offrant une expérience « très lente et super punitive ». Housemarque a toutefois estimé que cela ne plairait pas aux joueurs en chasse pour la tête du classement. « Plus c’était rapide, fluide et arcade, et plus c’était amusant », conclut-t-il.

SAROS a finalement atteint son Zenith

Un gameplay enrichi, un univers approfondi, un héritage perpétué… Voilà qui résume donc l’ensemble du contenu offert dans cette mise à jour gratuite de SAROS. Et pour Housemarque, le titre de cette dernière, « Zenith », ne pourrait pas être plus pertinent dans une telle situation. Car au-delà d’avoir « une dimension astrologique qui correspond bien au terme ‘SAROS’ lui-même », il permet aussi d’une certaine manière de témoigner qu’elle représente « le point culminant » du jeu. Cela veut-il dire que le studio en a officiellement fini avec les aventures d’Arjun et qu’il est maintenant prêt à se consacrer à son prochain projet ? Malheureusement, nos questions n’ont pas obtenu de réponse. « Mais j’ai hâte d’en parler un jour », s’est contenté de rétorquer Louden en souriant. En attendant, une chose est sûre : Zenith représente selon lui « une excellente raison de relancer SAROS ou de s’y essayer pour la première fois ».