Le légendaire héros sans bras d'Ubisoft va s'offrir une seconde jeunesse en fin d'année avec Rayman Legends Retold, désormais attendu pour le 3 décembre 2026 sur consoles et PC. Un petit report qui va lui permettre de se pouponner, histoire de se montrer sous son meilleur jour, et je peux vous assurer que l'on va en prendre plein les yeux et les oreilles. Ubisoft nous a en effet permis de jouer ce remake extrêmement attendu, mais aussi de faire un tour sur le remaster de Rayman Origins, qui débarque en même temps.

Une session qui s'est étendue sur près de 3 heures à travers différents niveaux de Rayman Legends Retold, le gros morceau, et quelques minutes sur Origins, forcément moins surprenant vu que ce n'est ici qu'un remaster. Comme mon camarade Geralt lors de sa première prise en main, cette nouvelle rencontre n'a été qu'un pur shot de plaisir, de sourires francs et d'épaules dansantes au rythme de la musique. C'est du grand Rayman, de l'Ubisoft comme on l'aime. Si l'on pouvait douter de l'intérêt de la refonte d'un jeu dont la direction artistique fait main n'a pris presque aucune ride, après plusieurs heures en sa compagnie, on est obligé de constater que ça lui fait le plus grand bien.

Le grand retour de la légende !

Rayman Legends Retold n'est pas qu'un remake à l'échelle, c'est une revisite complète ultra moderne avec des angles de caméra entièrement nouveaux qui changent totalement la dynamique et l'approche de certains niveaux que l'on connaît encore sur le bout des doigts et que l'on prend ainsi plaisir à redécouvrir.

La direction artistique est forcément très différente et tire un trait sur l'effet dessin et aquarelle de l'époque pour une 2,5D, ou une 3D, du plus bel effet. Le fait est que c'est superbe et pourtant ma session ne m'aura pas pleinement permis de profiter de la qualité visuelle comme elle le mérite, mais le travail et l'inspiration artistique sont remarquables. Difficile de bouder son plaisir devant ce déluge d'effets visuels et de mimiques cartoonesques, ces environnements retravaillés qui fourmillent d'encore plus de détails, toujours accompagnés par une bande-son d'exception.

Rayman Legends Retold ajoute aussi une tonne de nouveautés

En tant que remake pur, c'est déjà une claque, mais Rayman Legends Retold est également bourré de nouveautés, comme un hub travaillé, une nouvelle carte du monde ou encore une tonne de cosmétiques pour personnaliser ses personnages avec des tenues bourrées de références à des licences cultes d'Ubisoft, comme Splinter Cell.

Le jeu ajoute également plusieurs niveaux inédits à dos de dragons pleins d'action dont la prise en main est immédiate et la dose de fun instantanée. Les quelques séquences traversées n'ont été que pur régal du début à la fin. Ce sont des phases de shoot qui voguent entre 3D pure et scrolling vertical ou horizontal. Une formule efficace et ultra rythmée qui ne lésine pas sur les effets grand spectacle pour nous en mettre plein la vue.

On voit que les développeurs se sont amusés et on prend plaisir avec eux immédiatement. Le grand enfant que je suis n'a même pas eu honte de rire bêtement lorsque son dragonnet s'est mis à lâcher un gaz de couleur pour « permettre aux joueurs de se retrouver en multijoueur », m'a-t-on soufflé. Une idée délirante, dans l'esprit candide et carrément cartoon du jeu. C'est dans le ton, c'est marrant comme tout et ça fait du bien de se lâcher un peu.

Parmi les niveaux inédits, on retrouvera aussi pas mal de stages musicaux, extrêmement appréciés des fans. Rayman Legends Retold met les petits plats dans les grands et nous sort des mashups improbables et terriblement drôles, comme cette Macarena sous acide où s'enchaînent glissage et saut sur des brochettes de boulettes de viande et autres plats de spaghetti ultra pimentés. Impossible ici de garder le pied au sol sans chanter les paroles à tue-tête en enchaînant les cabrioles au rythme de la musique. Et comme si tout le travail abattu pour faire renaître la légende ne suffisait pas, le jeu ajoute toute une région inédite, théâtre de nouveaux événements scénaristiques dont je garderai le secret.

C'est peut-être même ici une sorte de teasing sur l'avenir de la licence puisque, en seulement quelques niveaux, Rayman Legends Retold déploie un vaste arsenal de nouveautés qui n'interviendront donc qu'à la toute fin du jeu. De nouveaux pouvoirs qui offriront autant de nouvelles approches de gameplay et transformeront les phases de plateformes déjà challengeantes en véritables sessions de parkour parfois intenses. Et que dire de cette direction artistique, une fois de plus, qui est ici inédite ? C'est beau à pleurer et, contre toute attente, il y a un très gros travail sur les jeux de lumière qui n'était pas aussi visible sur les autres niveaux. Une première mise en bouche qui donne terriblement faim, une fois de plus.

Rayman Origins, le solide remaster d'un jeu culte

En toute fin de session, on s'est offert un petit retour dans le temps avec l'excellent Rayman Origins, qui reviendra quant à lui dans une version améliorée, mais identique, à quelques bonus près. Le jeu de plateforme iconique d'Ubisoft n'a pas pris une ride et le petit coup de frais visuel ne fait que sublimer la direction artistique de haute volée de l'époque et qui fait toujours mouche aujourd'hui. La structure du jeu fait cependant vraiment old school à côté du renouveau proposé par Legends Retold, mais le gameplay en lui-même est toujours aussi bon qu'à l'époque. Le contenu, quant à lui, restera identique même si quelques petits bonus supplémentaires seront visiblement à débloquer.

Rayman confirme son retour en force et on l'attend avec impatience

Rejouer à Rayman Origins a été un vrai plaisir, une madeleine de Proust qui nous rappelle qu'Ubisoft a une vraie pépite entre les mains. Et puis il y a Rayman Legends Retold, qui promet d'être la concrétisation d'un nouvel élan pour la franchise, que l'on espère voir perdurer désormais. Le jeu s'annonce tout bonnement excellent et devrait facilement s'imposer comme l'un des épisodes les plus aboutis de toute la licence haut la main. Ce n'est pas qu'un simple remake, c'est une revisite complète d'un jeu déjà génial qui pourrait bien devenir exceptionnel. On s'amuse, il y a du challenge, c'est bourré d'idées créatives et les nouveautés sont géniales. Ce n'était qu'un aperçu de toute l'étendue de ce que proposera le jeu, qui comptera plusieurs régions composées de dizaines de niveaux, des stages de défis, du retour des contre-la-montre, d’une tonne de bonus à débloquer, des skins en pagaille et d’un mode multijoueur local, qui promet, une fois de plus, d'être un joyeux bordel à l'écran. Vivement le 3 décembre, tout simplement !