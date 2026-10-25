Avec la tragique annulation de Mass Effect 5, les fans de la licence sont en deuil, mais il existe des alternatives au mythique space opera de BioWare.

Il y a quelques jours, nous apprenions avec une grande tristesse la fermeture de BioWare après 31 ans de bons et loyaux services pour le RPG occidental, et dans le même coup l'annulation de son dernier projet en cours de développement, Mass Effect 5. Celles et ceux qui avaient des étoiles dans les yeux en espérant un retour au space opera légendaire ne risquent désormais plus de revoir Liara, Tali, Garrus et tant d'autres personnages cultes, à moins d'un rachat de la licence par d'autres éditeurs. À défaut, il existe d'autres RPG de science-fiction pour voyager vers d'autres planètes, tant déjà sortis qu'à venir, qu'on va lister ici.

Quels jeux déjà sortis se rapprochent de l'expérience attendue dans Mass Effect 5 ?

À l'heure actuelle, il existe déjà plusieurs jeux relativement récents qui pourraient combler le manque de fans qui attendaient Mass Effect 5. Nous allons nous concentrer sur trois d'entre eux, pour ensuite étudier deux titres à venir l'année prochaine qui vont définitivement proposer une solide alternative à ce que préparait BioWare avant sa fermeture.

Mass Effect Legendary Edition : l'alternative évidente pour rester dans l'univers de la licence

On commence bien sûr par l'évidence même en tant qu'alternative au désormais annulé Mass Effect 5 : le Remaster de la légendaire trilogie originale, Mass Effect Legendary Edition. C'est grâce à elle que le space opera mythique de BioWare a commencé, et reste aujourd'hui l'une des plus grandes sagas de RPG de tous les temps. Cette version remasterisée permet par ailleurs d'en profiter dans de bien meilleures conditions et de traverser d'une traite les trois épisodes avec son propre commandant Shepard, et voir comment nos choix façonnent l'avenir de la galaxie.

Pour plein de raisons qui n'étaient pas forcément de son fait, on ne peut malheureusement pas vraiment recommander Mass Effect Andromeda, sauf aux plus grands fans de la licence qui préfèrent son gameplay plus nerveux à celui qui a mine de rien pas très bien vieilli de la trilogie originale.

The Outer Worlds : le pendant satirique du space opera de BioWare par Obsidian

BioWare et Obsidian ont longtemps partagé une histoire commune, le second ayant en effet produit de nombreuses suites de titres légendaires du premier, comme KOTOR 2 ou encore Neverwinter Nights 2. Plus récemment, Obsidian a produit sa propre vision du RPG spatial : The Outer Worlds. Sorte de mélange entre Mass Effect pour la partie spatiale et Fallout pour l'humour satirique et la direction artistique, il s'agit d'une solide alternative à la saga culte de BioWare, qui de plus a eu droit à une très bonne suite l'année dernière avec The Outer Worlds 2.

Starfield : le RPG bac-à-sable de Bethesda qui nous emporte à travers les étoiles

Starfield ne fait clairement pas l'unanimité, mais pour qui cherche un RPG spatial d'une envergure similaire à Mass Effect, force est de constater que le dernier titre de Bethesda se place comme une alternative à étudier. On perd cependant clairement en profondeur narrative, avec des personnages moins bien écrits, des intrigues moins prenantes, mais on le gagne par un RPG offrant un sentiment d'exploration d'une vaste galaxie assez rare dans le médium, à condition toutefois de s'arrêter aux planètes nommées, et non à la myriade de planètes procédurales malheureusement peu palpitantes à arpenter.

Quels jeux à venir peuvent combler le manque de l'annulation de Mass Effect 5 ?

Outre les titres déjà sortis cités ci-dessus, c'est surtout du côté de deux jeux à venir l'année prochaine que les espoirs des fans en manque d'un nouveau Mass Effect peuvent se tourner. En l'état actuel, il n'existe en effet aucune autre production annoncée qui puisse autant se rapprocher de ce que pouvait préparer BioWare avant sa fermeture, et nous sommes les premiers à avoir très hâte d'y jouer quand ils arriveront.

EXODUS : l'héritier spirituel par excellence de Mass Effect

C'est probablement LE jeu en-dehors des anciens épisodes de la franchise qui correspond le plus à ce qu'on attendait d'un Mass Effect moderne : EXODUS, développé par Archetype Entertainment et édité par Hasbro/Wizards of the Coast. Avec son univers space opera intrigant, son aspect narratif porté par nos choix et même une mécanique de dilatation temporelle aux implications folles, son gameplay riche et surtout le fait que son studio compte de nombreux vétérans de BioWare, ce titre à venir le 7 avril 2027 est incontestablement le nouvel espoir pour les fans orphelins de la mythique franchise spatiale désormais disparue parmi les étoiles.

The Expanse Osiris Reborn : une adaptation vidéoludique d'une œuvre space opera qui se rapproche beaucoup de Mass Effect

Pour terminer, l'autre alternative très prometteuse à un désormais annulé Mass Effect 5 est donc The Expanse Osiris Reborn par Owlcat Games. Adaptation vidéoludique d'une œuvre forte du genre space opera, mais qui veut de son côté proposer une expérience très « Hard SF », ce titre présente de nombreux points communs avec la franchise de BioWare, comme un univers spatial crédible, des choix narratifs impactant grandement le monde qui nous entoure, et un équipage avec lequel on va nouer des liens forts. Même au niveau du gameplay, on a trouvé en jouant à sa bêta des similitudes assez marquées avec la triologie originale de Mass Effect. On surveille donc sa sortie courant 2027 de très près.