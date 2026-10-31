Après 13 longues années d'attente, GTA 6, le prochain épisode de l'une des plus grosses franchises de toute l'histoire du jeu vidéo, s'apprête encore à provoquer un véritable séisme dans toute l'industrie, et même dans le paysage culturel en général. En préparation de sa date de sortie événement le 19 novembre 2026, retraçons ensemble le parcours de cette saga historique qu'est Grand Theft Auto en classant tous les jeux du pire au meilleur. Bien évidemment, même s'il s'agit d'un classement collégial de la part de la rédaction de Gameblog, il est totalement subjectif et peut varier de celui d'autres joueurs. N'hésitez d'ailleurs pas à partager le vôtre en commentaires !

GTA 1 : le brouillon imparfait par lequel tout a commencé

Même si Grand Theft Auto n'aurait pas existé sans lui, GTA premier du nom, sorti en 1997, reste un brouillon imparfait du projet fou de naguère DMA Design, avant de devenir le Rockstar Games qu'on connaît tous, à proposer un jeu de Gendarmes & Voleurs, mais où l'on incarne un criminel sans foi ni loi. Ce titre a été l'un des premiers à faire en sorte que le grand public braque ses projecteurs sur le jeu vidéo pour en dénoncer le caractère violent. Ce simulateur de grand banditisme en vue du dessous avait toutefois tout du prototype, mais réjouissons nous qu'il ait pu naître contre vents et marées pour accoucher plus tard d'un véritable empire culturel.

Grand Theft Auto 2 : la version un peu plus aboutie de la direction originale de la licence

Pour les mêmes raisons que son aîné, GTA 2, sorti en 1999, lui emboîte le pas et se retrouve dans les dernières places de notre classement des jeux de la franchise. Avec cette suite, ses développeurs ont toutefois largement peaufiné leur formule de grand banditisme en vue du dessus avec un gameplay bien plus agréable, une direction artistique mieux maîtrisée, et aussi un début de narration par rapport à l'enchaînement répétitif de missions génériques du premier épisode. Mais il s'agissait une fois encore du brouillon avant ce qui a véritablement propulsé la franchise vers de véritables sommets.

Liberty City et Vice City Stories : de sympathiques spin-offs portables, mais sans plus

Avant de parler du légendaire GTA 3 qui a vraiment popularisé la franchise telle qu'on la connaît aujourd'hui, on fait un détour du côté de Liberty City et Vice City Stories, les spin-offs de Grand Theft Auto 3 et de Vice City sortis respectivement sur PSP en 2005 et 2006, puis sur PS2 un peu tard, mais qu'on regroupe ici dans un seul et même panier. Bien qu'ils étoffent agréablement le lore des jeux auxquels ils se raccrochent et qu'ils exploitaient dans leur version d'origine plutôt bien les capacités de la mémorable console portable de Sony, ils n'ont quant à eux clairement pas autant marqué les esprits que les titres dont ils sont les extensions en version nomade.

GTA Chinatown Wars : une excellente adaptation de la formule aux Nintendo DS et PSP

Pour rester sur le thème des jeux GTA à destination des consoles portables, on fait ici une mention spéciale à Chinatown Wars, sorti en 2009 sur Nintendo D et PSPS. Celui-ci prenait en effet le parti de remettre au goût du jour la vue du dessus des tous premiers jeux de la franchise, pour l'adapter au gameplay portable et surtout tactile de la célèbre console portable de Nintendo. Le résultat s'est avéré franchement réussi, avec tout un système de trafic de drogue et de mini-jeux au stylet pour par exemple voler une voiture dans la rue sur DS. Un spin-off nomade de très solide facture, mais qui est de facto éclipsé par les jeux légendaires qui vont suivre dans ce classement.

GTA 3 : la véritable révolution et naissance d'une franchise incontournable du jeu vidéo

On s'attaque enfin au cœur du sujet et au jeu qui a véritablement donné naissance à la légende qu'on connaît, et au passage révolutionné toute l'industrie à sa sortie pour ce qui est du traitement d'un monde ouvert : GTA 3 lui-même, sorti sur PS2 en 2001. Ce titre aujourd'hui proprement mythique revenait toutefois de loin, car à l'époque absolument personne n'y croyait, son développement a connu énormément d'embûches, et bien évidemment sa représentation de la violence a provoqué énormément de polémiques. Contre vents et marées, Rockstar a toutefois pu sortir ce jeu légendaire à plus d'un titre, le premier d'une longue série d'œuvres qui n'ont depuis cessé de révolutionner leur propre genre qu'on appelle encore à ce jour les GTA-like.

Grand Theft Auto 4 : une nouvelle révolution tant graphique que dans la maturité pour la franchise culte de Rockstar

On fait un saut de 7 ans dans la chronologie des jeux de la franchise de Rockstar pour parler du prochain jeu de notre classement : GTA 4, extrêmement attendu à l'époque grâce au succès toujours plus fou des successeurs du légendaire Grand Theft Auto 3. Avec ce quatrième opus sorti en 2008 sur PS3 et Xbox 360, son studio voulait proposer une expérience véritablement next-gen dans une Liberty City plus réaliste et mature que jamais, pour un résultat qui a largement dépassé les attentes les plus folles en compagnie du tragique personnage de Niko Bellic. Mais malgré son statut culte et toutes ses qualités, les jeux suivants de la liste nous ont personnellement encore plus marqués.

GTA Vice City : une « extension » du 3 devenue une véritable légende

On retourne en effet en 2002 pour parler de ce qui aurait dû être une simple extension de GTA 3, pour finalement devenir l'un des épisodes les plus mythiques de la franchise, même encore aujourd'hui : Vice City. Cette version fictive de Miami dans les années 80 a marqué de nombreux joueurs par son ambiance glamour, un Tommy Vercetti d'une classe folle et une histoire à la Scarface mémorable. Ce titre a par ailleurs une place toute particulière au sein de la licence, puisque GTA 6 va enfin nous proposer de retourner à Vice City 23 ans après, qui plus est dans une version moderne qu'on a très hâte de (re)découvrir sur l'épisode dernière génération de la série de Rockstar.

Grand Theft Auto 5 : un véritable phénomène culturel, l'aboutissement ultime de la franchise en attendant le prochain

Il ne reste plus beaucoup d'épisodes à traiter dans ce classement, et pourtant le dernier de la franchise n'y occupe pas la première place, mais la seconde, malgré le véritable tremblement de terre qu'il a provoqué à sa sortie en 2013 sur PS3 et Xbox 360, soit il y a déjà 13 ans. GTA 5 est indubitablement un véritable phénomène de sa génération, figurant parmi les jeux s'étant le mieux vendu de tous les temps, le jeu de toutes les folies pour Rockstar avec 3 protagonistes jouables, un Online qui continue de rapporter des sommes indécentes d'argent à ses studio et éditeur et un monstre sacré et absolu de l'industrie. GTA 6 a la lourde tâche de succéder à ce titan, mais il pourrait visiblement bien nous surprendre. Malgré tout ce qu'il représente, ce n'est toutefois pas pour nous le meilleur jeu de toute cette franchise historique.

GTA San Andreas : notre jeu préféré de toute la franchise, un monument indétrônable et intemporel

C'est en effet GTA San Andreas qui figure tout en haut de notre classement des meilleurs jeux de toute la franchise, pour plein de raisons. Tout d'abord, il est sorti en 2004 sur PS2, soit deux ans seulement après Vice City, puis sur Xbox en 2005, et Rockstar a fait avec ce jeu de la véritable sorcellerie voodoo. Malgré les limitations techniques évidentes des machines de l'époque. Au lieu d'une ville, nous en avions trois, dont Los Santos qui reviendra d'ailleurs près de 10 ans plus tard sur GTA 5.

San Andreas a également véritablement lancé l'aspect simulateur de vie de la franchise avec un CJ qui évoluait en fonction de son style vestimentaire, son alimentation, son entraînement. Le titre posait ainsi les premiers jalons de ce qui sera l'expérience GTA ultime, il y a de cela 22 ans. C'est en partie grâce à son héritage que la franchise perdure encore aujourd'hui et que GTA 6 figure parmi les jeux les plus attendus de tous les temps. Pour toutes ces raisons, merci CJ, et on prêts le 19 novembre 2026 à dire « Ah shit, here we go again ! ».