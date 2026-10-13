GTA 6 s’annonce comme le jeu de la démesure, et ce depuis son annonce. Mais depuis que la communication autour du jeu et les premières informations officielles sont tombées, on comprend peu à peu ce qui nous attend. Parmi les nouveautés, un certain nombre de petits détails seront ajoutés et pourraient faire toute la différence. C’est le cas notamment des radios, très nombreuses et faisant intervenir de vrais artistes une fois de plus, qui en profitent pour ajouter une grande première pour la licence.

Pourra-t-on écouter les radios hors des voitures dans GTA 6 ?

GTA 6 promet tout un tas de nouveautés dont de nombreuses totalement inédites pour la licence. C’est le cas notamment d’une fonctionnalité permettant d’écouter de la musique quand bon nous semble, sans avoir besoin de véhicule ou d'un poste. Lucia et Jason pourront en effet utiliser des écouteurs pour profiter de la radio et des meilleurs morceaux de plusieurs artistes réputés. Une liste des radios a d’ailleurs été officialisée et dans le lot on compte de très grands noms de la scène comme Lana Del Rey, Travis Scott ou encore Cardi B, mais aussi des classiques avec les Jackson 5, Diana Ross ou encore du Barry White, pour ne citer qu’eux. Sur le papier donc, il serait possible d'avoir de la musique pratiquement tout le temps, ou du moins, tant que nos protagoniste sont équipés de leur appareil.

GTA 6 marquera également l’apparition de séries de podcasts, parfaitement dans le thème avec l’arrivée des réseaux sociaux justement. Reste maintenant à voir comment tout ceci va s’imbriquer et surtout évoluera au fil de notre progression pour donner une sensation de « vie numérique ».

Quelles sont les grosses nouveautés du prochain GTA ?

Pour son GTA 6, Rockstar a définitivement vu les choses en grand, en très grand même. Les différentes prises de parole des principaux développeurs du studio ne cessent de nous vendre un jeu extrêmement dense, réaliste (mais pas trop), avec beaucoup de liberté et énormément de détails. Outre cette nouvelle fonctionnalité, qui relève du détail, le studio a notamment confirmé que Vice City serait plus vivante que jamais, qu’il y aurait de la météo dynamique et des ouragans ou encore qu’il a créé un écosystème complet. Un grand nombre d’activités ont également été officialisées, d’autres suivront, tandis que la taille de la carte de GTA 6 est annoncée comme gigantesque. On pourra découvrir tout ça dès la sortie de GTA 6 le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series.