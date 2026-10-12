Avec GTA 6, Rockstar Games promet de nous offrir la bande-son la plus riche jamais conçue de l’histoire de la franchise. Voici la liste de toutes les chansons déjà confirmées.
La sortie de GTA 6 approche à grands pas, et cela se ressent plus que jamais dans la communication du jeu, qui n’a jamais été aussi intense depuis son annonce. Première présentation de gameplay, révélation de l'album officiel, aperçu des différentes stations de radios… Rockstar Games fait tout son possible pour nous immerger avant l’heure dans l’univers de GTA 6. Un univers qui, comme toujours, fera la part belle à la musique, en témoigne la liste de toutes les chansons confirmées pour apparaître dans le jeu dès le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series.
Toutes les chansons de l'album officiel de GTA 6
Voici la liste de toutes les chansons pour l'instant révélées de l’album officiel du jeu, GTA 6: The Album, qui comprendra un total de 34 morceaux spécialement composés pour ce dernier :
- Yung Lean featuring Future & Metro Boomin – That’s It
- Travis Scott – RHYNO
- CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic
- Morgan Wallen – Last Thing You Need
- Rauw Alejandro – Macacoa 2000
- Keith Richards – Bright Lights, Big City
- Cardi B – Don’t Chart
Toutes les chansons entendues dans l’aperçu étendu de GTA 6
Voici la liste des 40 chansons que l’on a pu entendre à un moment ou à un autre dans l’aperçu étendu du gameplay de GTA 6, diffusé le 27 août 2026 sur Netflix, puis après coup sur YouTube :
- Real McCoy – Another Night
- Basia – Promises
- Diana Ross – I’m Coming Out
- 2 Live Crew – Me So Horny
- Jackson 5 – I Want You Back
- Tom Petty – Love Is a Long Road
- O’Jays – Love Train
- Diana King – Shy Guy
- Oasis – Cigarettes & Alcohol
- Bizzy Bone – F**k Somethin’
- The Dramatics – Whatcha See Is Whatcha Get
- Bobby Womack – If You Think You’re Lonely
- Al Green – Let’s Stay Together
- Barry White – You’re the First, the Last, My Everything
- The Temptations – Papa Was a Rollin’ Stone
- Foxy Brown – Oh Yeah
- Patti LaBelle – Love, Need and Want You
- Kool & the Gang – Celebration
- Diana Ross & The Supremes – You Can’t Hurry Love
- Cameo – Candy
- Mary J. Blige – Family Affair
- Trick Daddy – Let’s Go
- Trina – Here We Go
- City Girls – Act Up
- Van Halen – Panama
- Journey – Don’t Stop Believin’
- Wham! – Careless Whisper
- Foreigner – I Want to Know What Love Is
- A Flock of Seagulls – I Ran (So Far Away)
- Sammy Hagar – I Can’t Drive 55
- Ratt – Round and Round
- Billy Idol – Rebel Yell
- Cyndi Lauper – Girls Just Want to Have Fun
- Bangles – Walk Like an Egyptian
- Roxy Music – More Than This
- B-52’s – Love Shack
- India.Arie – Video
- Bangles – Eternal Flame
- Genesis – In Too Deep
- Belinda Carlisle – Heaven Is a Place on Earth
Toutes les chansons entendues dans la preview des radios du jeu
Voici la liste des 18 chansons que l’on a pu entendre dans la preview des différentes stations de radio de GTA 6, dévoilées le 8 octobre 2026 :
- Bad Bunny – EoO
- Axel Rulay featuring Farruko & El Afla – Si Es Trucho Es Trucho (Remix)
- Romeo Santos & El Chaval de la Bachata – Canalla
- David Allan Coe – Need a Little Time Off for Bad Behavior
- Loretta Lynn – Don’t Come Home a Drinkin’
- Hank Williams, Jr & Waylon Jennings – The Conversation
- Asake – Joha
- Pat Thomas featuring Ebo Taylor – Gye Wani
- DJ Lag & Robot Boii featuring Kamo Mphela – Shay’sana
- Black Sabbath – I
- Pantera – I’m Broken
- Slayer – Raining Blood
- Charli XCX – Good Ones
- MGMT – Electric Feel
- Zara Larsson & PinkPantheress – Midnight Sun (Girls Trip)
- JefeEdai – Like a Pimp Mix
- JT Money – Who Dat
- DJ Khaled featuring Pitbull, Trick Daddy & Rick Ross – Born-N-Raised
Toutes les chansons entendues dans les vidéos leaks
Voici la liste des 25 chansons que l’on a pu entendre dans les différents leaks survenus ces derniers mois autour de GTA 6, qui a vu de multiples extraits de gameplay fuiter :
- DJ Khaled featuring Latto & City Girls – Bills Paid
- Kansas – Carry On Wayward Son
- Stevie Nicks – For What It’s Worth
- Moloko – Forever More
- Fat Joe featuring Nelly – Get It Poppin’
- Myke Towers – Girl
- Lindsey Buckingham – Go Insane
- Marianne Rosenberg – Herz aus Glas
- Joan Jett & the Blackhearts – I Love Rock ’n’ Roll
- Orquesta Harlow – La Cartera
- Tommy Richman – Million Dollar Baby
- Róisín Murphy – Overpowered
- Coi Leray – Players
- Glen Campbell – Rhinestone Cowboy
- Bad Company – Rock ’n’ Roll Fantasy
- April Wine – Roller
- Sibelius – Symphony No. 5, III. Allegro Molto
- Horace Andy – Skylarking
- Jamiroquai – Smile
- Tate McRae – Sports Car
- Mahler – Symphony No. 6, I. Allegro Energico
- George Strait – The Fireman
- Jay Ferguson – Thunder Island
- French Montana featuring Swae Lee – Unforgettable
- Waylon Jennings – Waymore’s Blues
Toutes les chansons entendues dans les trailers de GTA 6
Enfin, bien que rien ne dise que ces chansons figureront nécessairement dans le jeu, voici la liste des morceaux utilisés par Rockstar Games dans les deux trailers de GTA 6, respectivement diffusés le 5 décembre 2023 et le 6 mai 2025 :
- The Pointer Sisters – Hot Together
- Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight
- Zenglen – Child Support
- Tammy Wynette – Talkin’ To Myself Again
Notons que la chanson « Love Is a Long Road » de Tom Petty, utilisée dans le trailer 1, a d’ores et déjà été confirmée pour apparaître dans le jeu via l’aperçu étendu du 27 août, ce qui explique pourquoi elle ne figure pas dans la liste ci-dessus.