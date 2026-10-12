Avec GTA 6, Rockstar Games promet de nous offrir la bande-son la plus riche jamais conçue de l’histoire de la franchise. Voici la liste de toutes les chansons déjà confirmées.

La sortie de GTA 6 approche à grands pas, et cela se ressent plus que jamais dans la communication du jeu, qui n’a jamais été aussi intense depuis son annonce. Première présentation de gameplay, révélation de l'album officiel, aperçu des différentes stations de radios… Rockstar Games fait tout son possible pour nous immerger avant l’heure dans l’univers de GTA 6. Un univers qui, comme toujours, fera la part belle à la musique, en témoigne la liste de toutes les chansons confirmées pour apparaître dans le jeu dès le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series.

Toutes les chansons de l'album officiel de GTA 6

Voici la liste de toutes les chansons pour l'instant révélées de l’album officiel du jeu, GTA 6: The Album, qui comprendra un total de 34 morceaux spécialement composés pour ce dernier :

Yung Lean featuring Future & Metro Boomin – That’s It

Travis Scott – RHYNO

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

Cardi B – Don’t Chart

Toutes les chansons entendues dans l’aperçu étendu de GTA 6

Voici la liste des 40 chansons que l’on a pu entendre à un moment ou à un autre dans l’aperçu étendu du gameplay de GTA 6, diffusé le 27 août 2026 sur Netflix, puis après coup sur YouTube :

Real McCoy – Another Night

Basia – Promises

Diana Ross – I’m Coming Out

2 Live Crew – Me So Horny

Jackson 5 – I Want You Back

Tom Petty – Love Is a Long Road

O’Jays – Love Train

Diana King – Shy Guy

Oasis – Cigarettes & Alcohol

Bizzy Bone – F**k Somethin’

The Dramatics – Whatcha See Is Whatcha Get

Bobby Womack – If You Think You’re Lonely

Al Green – Let’s Stay Together

Barry White – You’re the First, the Last, My Everything

The Temptations – Papa Was a Rollin’ Stone

Foxy Brown – Oh Yeah

Patti LaBelle – Love, Need and Want You

Kool & the Gang – Celebration

Diana Ross & The Supremes – You Can’t Hurry Love

Cameo – Candy

Mary J. Blige – Family Affair

Trick Daddy – Let’s Go

Trina – Here We Go

City Girls – Act Up

Van Halen – Panama

Journey – Don’t Stop Believin’

Wham! – Careless Whisper

Foreigner – I Want to Know What Love Is

A Flock of Seagulls – I Ran (So Far Away)

Sammy Hagar – I Can’t Drive 55

Ratt – Round and Round

Billy Idol – Rebel Yell

Cyndi Lauper – Girls Just Want to Have Fun

Bangles – Walk Like an Egyptian

Roxy Music – More Than This

B-52’s – Love Shack

India.Arie – Video

Bangles – Eternal Flame

Genesis – In Too Deep

Belinda Carlisle – Heaven Is a Place on Earth

Toutes les chansons entendues dans la preview des radios du jeu

Voici la liste des 18 chansons que l’on a pu entendre dans la preview des différentes stations de radio de GTA 6, dévoilées le 8 octobre 2026 :

Bad Bunny – EoO

Axel Rulay featuring Farruko & El Afla – Si Es Trucho Es Trucho (Remix)

Romeo Santos & El Chaval de la Bachata – Canalla

David Allan Coe – Need a Little Time Off for Bad Behavior

Loretta Lynn – Don’t Come Home a Drinkin’

Hank Williams, Jr & Waylon Jennings – The Conversation

Asake – Joha

Pat Thomas featuring Ebo Taylor – Gye Wani

DJ Lag & Robot Boii featuring Kamo Mphela – Shay’sana

Black Sabbath – I

Pantera – I’m Broken

Slayer – Raining Blood

Charli XCX – Good Ones

MGMT – Electric Feel

Zara Larsson & PinkPantheress – Midnight Sun (Girls Trip)

JefeEdai – Like a Pimp Mix

JT Money – Who Dat

DJ Khaled featuring Pitbull, Trick Daddy & Rick Ross – Born-N-Raised

Toutes les chansons entendues dans les vidéos leaks

Voici la liste des 25 chansons que l’on a pu entendre dans les différents leaks survenus ces derniers mois autour de GTA 6, qui a vu de multiples extraits de gameplay fuiter :

DJ Khaled featuring Latto & City Girls – Bills Paid

Kansas – Carry On Wayward Son

Stevie Nicks – For What It’s Worth

Moloko – Forever More

Fat Joe featuring Nelly – Get It Poppin’

Myke Towers – Girl

Lindsey Buckingham – Go Insane

Marianne Rosenberg – Herz aus Glas

Joan Jett & the Blackhearts – I Love Rock ’n’ Roll

Orquesta Harlow – La Cartera

Tommy Richman – Million Dollar Baby

Róisín Murphy – Overpowered

Coi Leray – Players

Glen Campbell – Rhinestone Cowboy

Bad Company – Rock ’n’ Roll Fantasy

April Wine – Roller

Sibelius – Symphony No. 5, III. Allegro Molto

Horace Andy – Skylarking

Jamiroquai – Smile

Tate McRae – Sports Car

Mahler – Symphony No. 6, I. Allegro Energico

George Strait – The Fireman

Jay Ferguson – Thunder Island

French Montana featuring Swae Lee – Unforgettable

Waylon Jennings – Waymore’s Blues

Toutes les chansons entendues dans les trailers de GTA 6

Enfin, bien que rien ne dise que ces chansons figureront nécessairement dans le jeu, voici la liste des morceaux utilisés par Rockstar Games dans les deux trailers de GTA 6, respectivement diffusés le 5 décembre 2023 et le 6 mai 2025 :

The Pointer Sisters – Hot Together

Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight

Zenglen – Child Support

Tammy Wynette – Talkin’ To Myself Again

Notons que la chanson « Love Is a Long Road » de Tom Petty, utilisée dans le trailer 1, a d’ores et déjà été confirmée pour apparaître dans le jeu via l’aperçu étendu du 27 août, ce qui explique pourquoi elle ne figure pas dans la liste ci-dessus.