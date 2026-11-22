GTA 6 offre une grande liberté et un vaste monde à explorer. Pourtant, le jeu ne permet pas de tout faire pour autant. Beaucoup de choses que les fans espéraient ne sont pas possibles, au grand dam de certains.

GTA 6 était extrêmement attendu, si bien que les moindres leaks et bribes d’informations ont été disséqués. À défaut d’avoir eu beaucoup d’informations claires à son sujet, beaucoup de fans se sont mis à théoriser, à espérer certaines choses ou à vivement en critiquer d’autres. L’effet de masse, la communication mystérieuse ou encore les prises de parole vendant sans cesse du rêve ont fini par provoquer des attentes parfois franchement démesurées. On risque ainsi de briser quelques rêves, mais voici une liste de ce que vous pouvez oublier dans GTA 6.

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GTA 6 n’est pas aussi réaliste que certains espéraient, ce n’est pas un sim-life

C’est bien l’un des points les plus souvent cités, et non, GTA 6 ne fait pas dans l’ultraréalisme. Pour avoir pu échanger directement avec Rockstar sur le sujet, le studio a préféré trouver un équilibre entre le gameplay, l’amusement et le réalisme, que de plonger à corps perdu dans ce qui serait devenu une simulation de vie. Le résultat est extrêmement convaincant et il y a une tonne de micro-actions, de petites animations et de mini-jeux qui renforcent cet aspect réaliste que tout le monde voulait, mais pas trop.

On ne voit pas Jason et Lucia s’habiller, on ne paie pas les courses à la caisse, on ne peut pas non plus entrer dans tous les bâtiments que l’on souhaite… il faut se faire une raison : c’est avant toute chose un jeu vidéo qui se doit d’être ludique. GTA 6 n’en reste pas moins l’un des jeux les plus réalistes du genre, l’un des plus travaillés et des plus denses à n’en pas douter, et ce n’est pas demain la veille que l’on retrouvera un tel niveau.

©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

La nudité est plus présente, mais pas pour nos héros

Si la violence fait beaucoup parler dans la série depuis longtemps, le sexe et la nudité prennent désormais une part importante dans les récentes polémiques. Jusqu’où peut-on aller dans un jeu vidéo ? Loin à n’en pas douter, mais peut-être moins loin que certains l’auraient pensé. Non, GTA 6 ne nous permet pas de courir tout nu en pleine rue ; vous ne pourrez pas vous amuser à exposer les parties intimes de Jason et Lucia comme bon vous semble. Il y a une limite que Rockstar ne franchit jamais, et ça permet d’ailleurs à notre couple d’être encore plus séduisant et sexy au passage, tout en donnant aux séquences intimes une vraie force.

En revanche, je crois que la gent masculine n’aura jamais été aussi exposée que dans ce GTA 6, au même titre que les femmes, me direz-vous, même si elles ont été bien plus vite dénudées dans la franchise. GTA 6 fait dans le nu intégral à de très, très nombreuses reprises. Hommes et femmes, sans distinction, peu importe la corpulence, l’âge ou la couleur de peau, c’est un fesse-tival et c’est souvent même très, très drôle.

Il n’y a plus de prostituées, une première pour un GTA

On n’ira pas jusqu’à parler de fonctionnalité historique, ni même de quelque chose qui faisait complètement partie de l’ADN de la licence. Mais disons que c’était quelque chose qui faisait partie du paysage. Un gag récurrent qui pouvait donner des situations parfois rocambolesques, mais qui n’avait simplement pas sa place dans GTA 6. Il n’y a pas de prostituées dans les rues de Leonida, en tout cas aucune que l’on pourra payer pour ses services, et ça fait couler beaucoup d’encre. En revanche, les clubs de strip tease sont toujours là et il est possible de se payer une danse privée ou de jeter de l'argent aux danseuses. La preuve que GTA 6 sait rester quelque peu osé.

©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Jason et Lucia ne peuvent pas aller voir ailleurs ni se séparer

Et non, GTA 6 ne vous permet pas d’avoir 50 histoires d’amour, mais bel et bien une seule, ou pas du tout. Vous choisissez si vous souhaitez développer ou non la relation entre les deux compères et cela peut donner quelque chose de merveilleux à suivre, mais vous ne pourrez pas aller voir ailleurs. Pas de rencontre, pas de rencard ni de prostituées, c’est chasse gardée. À la limite, vous pouvez vous offrir une danse collé-serré dans une boîte de strip-tease, mais c’est à peu de chose près tout.

L’histoire est construite autour d’eux, tout tourne autour d’eux du début à la fin. Ils peuvent être distants, mais forment toujours un duo sur le front et durant les missions. Notez toutefois que plusieurs missions vous obligeront à jouer en solo avec l’un ou l’autre : soit le personnage est commis d’office, soit vous devez choisir vous-même qui vous incarnez.

© Rockstar Games

On ne peut pas se construire un empire du crime, ni collectionner les propriétés

Certains adoraient ça dans les GTA, mais GTA 6 ne permet ni de se faire un empire du crime pour générer des millions, ni même d’acheter tout un tas de propriétés ou de voitures d’ailleurs. Ce n’est absolument pas l’objectif de Jason & Lucia, qui ont des objectifs très différents ici. Dans leur cavale ininterrompue, notre tandem ne s’arrête jamais. Vous pourrez tout de même avoir quelques garages un peu partout dans Leonida pour y conserver une poignée de voitures, mais il faudra faire des choix. Pour le reste, une planque sur le pouce et c’est tout ce dont vous aurez besoin. Votre argent sera dépensé ailleurs, notamment dans l’entretien de vos bolides et dans votre arsenal, ce qui représentera déjà de sacrées dépenses. Et pour gagner de l’argent, il faudra mouiller la chemise en braquant tout ce qui peut l’être. La vie de gangster.

©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Il n’y a pas de guerre de territoire ou d’histoire de gang à proprement parler

C’est aussi quelque chose qui a souvent été mis sur le tapis dès lors que des gangs ont été dévoilés, mais nous ne sommes pas dans Saints Row. Jason & Lucia se feront des amis, du moins des contacts ici et là, et auront affaire à tout un tas de bandits, mais ils ne se positionneront jamais comme des concurrents. Pas de guerre de gangs, pas de prise de territoire, rien de tout ça. Vous pourrez tout de même mettre votre nez dans leurs affaires, histoire de faire des cambriolages de haut vol et de mettre la main sur du butin à revendre, ce qui vous mettra dans le collimateur des gangs, mais ça s’arrête là.

© Rockstar Games

Il n’est pas possible de se constituer une équipe pour les braquages

Durant leur périple, Jason & Lucia rencontreront beaucoup de monde et travailleront avec pas mal d’autres malfrats. Cependant, GTA 6 ne vous permettra pas de profiter librement de vos contacts pour mener à bien des coups d’exception. Le tandem se suffit à lui-même et il faudra que vous fassiez avec, même pour braquer les banques ou bastions de haute sécurité. Un peu de jugeote, une bonne préparation et de l’huile de coude devraient suffire. L’expérience aussi.

© Rockstar Games

Casino, Zoo... certains lieux importants ne servent à rien

Beaucoup s’attendaient à ce que GTA 6 nous permette d’entrer et d’interagir avec tous les lieux emblématiques de la carte, et ce n’est pas le cas. On pourra notamment parler des différents parcs animaliers et du grand zoo de Vice City, tous là pour faire beau et dont les interactions sont ultra limitées. Ou encore des grands casinos qui sont tout bonnement fermés au public. Rockstar a affirmé que c’était pour que l’on se concentre sur Jason et Lucia dans un premier temps, en sous-entendant aussi que c’était des placements pour le futur. Contenu supplémentaire, fonctionnalité du GTA Online, nous verrons. Toujours est-il qu’à la sortie du jeu, ces lieux pourtant imposants ne servent pas à grand-chose, voire même à rien du tout.