Alors qu’une immense phase de beta fermée s’ouvre ce 5 août pour pratiquement tout le mois, nous avons pu jouer en avant-première à EA FC 27. Voici notre retour sur le gameplay, ses nouveautés, ainsi que sur le mode de jeu inédit, The Grounds.

Deux jours. Et un programme plutôt intense. C’est ce que nous ont proposé les développeurs d’EA FC 27 dans leurs propres locaux, dans leurs studios à Vancouver, au Canada. Visite des lieux, entretien avec les équipes dédiées à la motion capture, exercices de foot improvisés sur la pelouse de leur terrain de foot (il y a même un terrain de basket !), conférence plénière, ateliers de découverte des différents modes de jeu, l’événement a été riche et intense. Et dans tout ça, il y a eu de la place et du temps pour le jeu.

Nous avons donc pu prendre le prochain FC en main et nous sommes en mesure de vous donner un ressenti après quelques parties disputées en mode Coup d’Envoi et sur le mode de jeu que souhaitent installer les équipes cette année : The Grounds, un open-world visant surtout et avant tout à développer l’expérience du mode Clubs. Quelques parties et l’opportunité en temps réel d’éprouver certaines nouvelles mécaniques, mais surtout de voir dans quelle direction le jeu se dirige cette année. Et le suspense a été très court : EA FC 27 est sensiblement le même que celui que l'on est en passe d’abandonner dans les semaines à venir.

On prend le même et on recommence ?

EA FC 26 allait trop vite, était trop offensif et accouchait de trop de buts pour certains ces derniers mois? EA FC 27 ne changera pas la donne. Ceux qui espéraient un jeu moins porté vers l'avant et moins rythmé devront prendre leur mal en patience. La circulation du ballon est toujours aussi alerte. Les déplacements des joueurs ont encore gagné en fluidité. Ces derniers ont même un meilleur comportement sans le ballon, avec des appels incurvés dans le dos de la défense, offrant enfin des possibilités encore plus variées de passes, avec des trajectoires et des angles jusque-là interdits. On se régale dans cette configuration à effectuer des passes, à essayer de trouver le bon décalage et la bonne profondeur, d’autant que les joueurs ont gagné en intelligence dans leurs appels et leurs placements pour être moins en position de hors-jeu.

En défense, les changements sont également présents. L’idée ici est de réduire la part d’assistance de l’IA dans les choix ou la gestion de la défense du joueur. Les prises d’initiative sont mieux récompensées et le contrôle manuel de l’arrière-garde va s’avérer nécessaire. Les tacles debout sont un peu plus précis et bénéficient d’une plus grande allonge surtout. Idem pour les tacles glissés, qui seront moins automatiques de la part de l’IA. En clair, pour bien défendre, il faudra plus que jamais contrôler et surveiller tous les aspects de EA FC 27. La tâche n’est pas forcément complexe dans le mode Authentique, la version du jeu où le rythme est plus lent et la jouabilité moins spectaculaire. En Compétitif, qui est évidemment la jouabilité la plus populaire dans le jeu, celle qui est appliquée par défaut dans Ultimate Team, la mise en pratique risque de demander un peu ou beaucoup de boulot, selon votre niveau.

Des gardiens plus imprévisibles

On a pu constater une meilleure lecture de trajectoire de balle des gardiens, notamment sur les frappes croisées dans la surface, qui avaient tendance à faire mouche tout le temps. Là, c’est beaucoup moins fréquent et on a même pu voir des portiers réaliser des parades sur des face-à-face à bout portant et sur lesquels ils partaient largement défaits. On apprécie cette incertitude nouvelle pour certaines frappes dans la surface. En revanche, on attendra de voir avant de crier victoire dans le domaine. Déjà, parce que c’est encore et toujours Ultimate Team le juge de paix de ces ajouts et ces derniers ont tendance à montrer leurs limites une fois que les premières cartes spéciales apparaissent dans EA FC 27.

Ensuite parce qu’on a déjà eu droit à un ou deux buts gag. On pense notamment à une frappe sur laquelle Gianluigi Donnarumma semblait avoir fait le plus dur, à savoir claquer le ballon… sauf que ce dernier est parti en arrière, a tapé la barre transversale et a fini dans le but. Un but tout à fait réaliste en soi pour le portier italien, vu les quelques cagades réalisées la saison dernière. Mais cela a un peu douché notre optimisme. À revoir donc. Et très vite, avec plusieurs heures de jeu et d’autres modes sous la dent.

Plus de liberté sur certaines phases de jeu

Les coups de pied arrêtés sont plus fluides dans leur exécution. Et beaucoup moins aléatoires surtout. On va pouvoir choisir la zone dans laquelle le ballon doit se situer, et la puissance que l’on souhaite mettre dedans. Dans un second temps, on va surtout pouvoir diriger la course du joueur censé jouer ce ballon. Selon ses attributs physiques, ce dernier pourra même se protéger suffisamment pour se démarquer de façon efficace et résister à la charge d’un défenseur. La mécanique apporte pas mal de liberté et surtout le sentiment de pouvoir enfin maîtriser une phase de jeu jusque-là surtout aléatoire.

En parlant de résistance physique, EA FC 27 ajoute une nouvelle donne avec le Stumble Dribble, qui permet aux joueurs de mieux résister aux charges et aux poussées adverses tout en conservant du mieux qu’ils peuvent leur équilibre et leur vitesse. À voir à quel point cette feature peut être “cheatée” ou pas mais elle ne s’adresse de toute façon pas à tout le monde. Seuls les joueurs ayant un gros niveau technique et une grosse note d’équilibre peuvent en bénéficier.

Défendre sans l’IA, vous devrez

Dans l’ensemble, nos premiers matchs sur EA FC 27 ont été dans la continuité de ce qu’on avait déjà éprouvé l’an passé et il y a quelques mois encore. Mais on a tout de même le sentiment et le ressenti, manette en main, que l’attaque est clairement favorisée. Difficile à dire, à date, que défendre et conserver ses buts vierges, relève de Mission Impossible. Il est évident qu’on n’a pas réussi à le faire mais parce qu’on était en apprentissage de cette défense beaucoup plus manuelle surtout.

Le constat le plus évident, c’est que la palette offensive s’est encore considérablement améliorée, avec plus de possibilités pour arriver devant le but, plus de mouvements devant le porteur du ballon et des phases de jeu encore plus rapides, comme les une-deux ou le pass and follow, qui permet d’avoir encore plus de contrôle sur la course du joueur visé. Les centres prendront en compte la vitesse et la position du joueur au moment de leur exécution. Pour cet élément, on repassera parce qu’on n’a jamais privilégié le centre dans nos parties.

The Grounds, le monde ouvert d'EA FC 27, a beaucoup de potentiel

Reste The Grounds et ses mini-jeux. Nous n’avons pas testé la création d’avatar, ni le choix de son archétype et encore moins l’intégration des badges. Il faudra attendre pour mettre la main de manière permanente sur le mode. Toujours est-il qu’on a pu se balader dans le monde ouvert d'EA FC 27 et tester presque tous les modes de jeu proposés. Rush est clairement à l’honneur avec des duels en 1 vs 1, 2 vs 2 et 3 vs 3, avec ou sans scénarios et donc avec ou sans thèmes, comme marquer après un rebond contre le mur, tirer de loin etc…

Les autres challenges proposés sont vraiment drôles et intéressants. On a pris part à du basket foot (l’un des jeux les plus drôles), à un parcours d’obstacles reposant sur l’agilité et la vitesse. Il y a même un mode qui rappellera de bons souvenirs aux joueurs de Mario Kart, le fameux Battle Mode. Là aussi, chaque joueur a trois ballons et doit éclater ceux des autres pour gagner, à coups de frappes bien senties. Comme Rush, The Grounds d'EA FC 27 a été pensé pour le fun à plusieurs et comme une grosse respiration aux modes les plus éprouvants dans la saison, comme l’est Ultimate Team et son contenu chronophage. On a désormais hâte d’en éprouver le potentiel.

Une Carrière toujours plus réaliste dans EA FC 27

Avant de filer, quelques mots sur les modes Carrière et Ultimate Team. Au rayon des nouveautés, le premier va aborder les transferts et la gestion de votre effectif de façon encore plus réaliste. Les transactions seront plus compliquées et vont intégrer pas mal de clauses vues et revues désormais en matière de transferts (clause libératoire, bonus, droit à un premier refus, paiement étalé). Quant à l’effectif, les conférences de presse et les réseaux sociaux amplifieront dans un sens comme dans l’autre chacune de vos décisions. La vraie grosse nouveauté est l’éditeur de défis, qui va permettre aux joueurs de créer leurs propres scénarios et de les partager. Les meilleurs challenges seront ensuite directement intégrés dans le jeu.

Une Gallery et un musée aux trophées dans Ultimate Team

Ultimate Team d'EA FC 27 intègre un système de Gallery. Le but est de valoriser vos collections de cartes, passées ou présentes et d’inciter le joueur à empiler les joueurs de différents championnats et de différentes compétitions. Chaque collection complète donnera des récompenses. Des nouvelles cartes feront leurs apparitions: les cartes holographiques, qui feront juste office de nouveaux visuels pour vos cartes spéciales.

Les récompenses seront meilleures après les matchs et on n’aura plus besoin d’attendre la fin des compétitions hebdomadaires pour avoir de bons packs. Le système de Tokens installé en fin de saison va perdurer. Les campagnes promotionnelles vont être réduites, avec aussi moins d’équipes de la semaine, afin d’assurer une progression lente des cartes et ainsi permettre aux joueurs d’évoluer sans se sentir pris à la gorge après seulement quelques semaines de jeu. Ceci dit, cela était aussi une promesse faite l’an dernier et elle n’avait pas été tenue.

Une progression d’équipes plus lente, vraiment ?

Les développeurs d'EA FC 27, conscients de cela, nous ont présenté une roadmap avec des événements plus nombreux après la TOTY (Team of the Year). Enfin, en ce qui concerne les SBC, ces derniers sont fortement simplifiés. Ils se baseront sur la valeur des cartes - chaque carte représente un nombre de points - et non plus sur la position d’un joueur ou sur le collectif à avoir. Espérons qu’un jour, cette feature soit la même pour la constitution de notre club, histoire de bâtir son équipe de rêve un peu plus facilement.

Allez, encore un petit mot pour finir sur les Évolutions. On pourra totalement prévisualiser le résultat d’une Évolution sur un joueur, afin d’être sûr de faire le bon choix. On pourra aussi choisir la branche d’évolution et les statistiques que l’on souhaite mettre en avant pour chaque joueur, qui ne disposera plus que de trois PlayStyles maximum et d’attributs rehaussés, notamment pour ceux qui étaient laissés pour compte par le passé.

On attend EA FC 27... avec beaucoup de curiosité

Il va nous falloir plus d’heures de jeu sur EA FC 27 pour tirer un vrai premier bilan et, en ce sens, la bêta fermée qui va s’étendre sur tout le mois d’août (du 5 au 25) va être des plus utiles. Mais le jeu semble être dans la continuité de l’édition précédente, à savoir très agréable et on ne peut plus vivant en attaque et très exigeant à prendre en main sur le plan défensif. On apprécie la volonté de rendre celle-ci plus manuelle. Reste désormais à la maîtriser. Quant à The Grounds, le potentiel et le fun à plusieurs sont là. Reste aussi à savoir s’il va rencontrer son public désormais…