L’appel du combat sonnera l’an prochain pour les fans de Dragon Ball. Après 10 ans, Bandai Namco et Dimps refont équipe pour faire de nous le héros de l’aventure. Alors que Dragon Ball Xenoverse 3 continue de parfaire sa technique en coulisses, on a pu le tester sur PS5.

Bandai Namco nous donne rendez-vous en 2027 pour retrouver l’une des licences les plus appréciées dans l’univers né de l’esprit d’Akira Toriyama. Maintenant que le dernier épisode a reçu son ultime DLC, Dragon Ball Xenoverse 3 promet de pousser la formule plus loin avec toujours plus de personnalisation et une nouvelle fonctionnalité. Mais cela suffira-t-il à faire une vraie différence pour le grand public ? À l’occasion d’une preview sur PS5, on a pu tester concrètement les missions et le système de combat, mais on doit reconnaître qu’on a quelques réserves, malgré le plaisir de retrouver Goku et tant d’autres personnages iconiques.

Une personnalisation de personnage encore plus poussée

À défaut d’en découvrir davantage sur le cadre dans lequel se déroule Dragon Ball Xenoverse 3, cette preview nous a donné l’opportunité d’en découvrir davantage sur la personnalisation. Ce nouvel épisode reste dans la droite lignée des précédents en nous permettant d’incarner un héros unique dans l’univers de feu Akira Toriyama, un rêve qui reste donc intact.

Dragon Ball Xenoverse 3 veut clairement jouer la carte de la nouveauté et de la liberté dans la création de votre héros. Une race supplémentaire rejoint ainsi les 5 déjà disponibles dans Xenoverse 2, à savoir les cyborgs. Non seulement ça va vraiment plaisir aux fans tant c’est iconique dans l’univers, mais ça promet aussi d’ouvrir encore plus le champ des possibilités pour élaborer son build.

Extrait du B-roll fourni par l'éditeur. © Bandai Namco

On a vraiment pu prendre la pleine mesure du build justement une fois manette en main sur Dragon Ball Xenoverse 3. Outre la race, chaque élément de tenue influe véritablement sur les statistiques générales du personnage. On a pu essayer des ensembles prédéfinis mais aussi faire notre propre tambouille et la sensation a été immédiate en jeu. Quand on est passé d’un style plus habile à un vrai tank, on a autant perçu la capacité à enchaîner les attaques d’un côté que celle d’encaisser les coups et répondre avec force de l’autre. Enfin, le nouveau système de Soul vient vraiment parfaire cette prise en main variable.

Les Souls, la super nouveauté de Dragon Ball Xenoverse 3

La tenue n’est effectivement pas le seul élément à influer sur le style de jeu d’un personnage. Dragon Ball Xenoverse 3 intègre une nouveauté qui fait une vraie différence par rapport aux précédents épisodes. On pense ici aux Souls, une fonctionnalité sous forme d’invocation grâce à des cartes. Imaginez un peu collectionner un JCC in-game à l’effigie des persos cultes de l’univers de DB pour ensuite pouvoir les incarner en combat ou faire appel à leurs capacités spéciales. Si on nous a simplement expliqué ce système de cartes sans vraiment l’expérimenter, on a en revanche pu tester concrètement les Souls de Xenoverse 3.

On doit d’abord distinguer deux types. D’un côté, les Soul Assist, qui offrent un buff défensif ou offensif à votre personnage. Ici, on se contente entre guillemets d’exploiter une capacité passive. Mais c’est aussi ce qui contribue sans doute le mieux à l’élaboration de son build. Et là encore, on a pu s’en rendre compte très vite en combat. Pendant un combat de boss où tout notre groupe avait une posture offensive, on a enchaîné deux défaites. Il a suffi qu’on change notre personnage pour un profil de healer avec un Dendé en Soul Assist pour faire enfin la différence. Il y a donc quelque chose de très intéressant qui semble se mettre en place avec cette fonctionnalité.

D’autant plus que, de l’autre côté, Dragon Ball Xenoverse 3 propose des Soul Switch. Cette fois, on n’emprunte plus une capacité à un personnage : on prend directement son apparence avec ses stats et ses pouvoirs. Même si la licence mise sur le fait d’incarner son propre héros, on a forcément plaisir en tant que fan de l’univers à prendre temporairement l’apparence d’un personnage iconique pour mettre une raclée aux mobs sur notre route. D’autant qu’on sent le soin des équipes de Dimps à traduire en animation leur gestuelle. Puis, là aussi, on sent la différence dans la manière de jouer. On peut opter pour un Switch en cohérence avec notre avatar qu’un autre qui permettrait une approche du combat différente. C’est le genre de fonctionnalité qui devrait consolider l’aspect stratégique du jeu. Mais encore faut-il que les missions nous donnent l’occasion de mettre cela pleinement à profit.

Des missions classiques et des combats chaotiques

Notre essai de Dragon Ball Xenoverse 3 nous a envoyés sur le terrain pour 3 missions différentes en PvE. Ce faisant, on a pu constater que le jeu proposerait plusieurs types de défis à relever. Rien de bien extravagant à l’horizon pour le moment : vagues d’ennemis à repousser, objectifs à défendre et zones à nettoyer jusqu’au boss. Ça nous a d’ailleurs laissé un peu la même impression que sur Gundam Rogue Orbit, à savoir une approche classique et rassurante mais qui risque de manquer de piment faute d’oser sortir un tant soit peu des sentiers battus.

Mais c’est vraiment une fois chaque mission lancée que nos doutes ont commencé à s’installer. Les habitués de la formule ne seront sans doute pas dépaysés ; les combats en eux-mêmes ne varient pas tant que ça dans Dragon Ball Xenoverse 3 par rapport aux précédents épisodes. On dispose de plusieurs types de coups, des attaques spéciales et des kikoha, auxquels s’ajoutent maintenant les Soul. Si ces dernières insufflent une nouvelle énergie dans les affrontements, la prise en main peine quand même à répondre aux attentes d’un jeu issu d’un univers avec tant de punch.

Dragon Ball Xenoverse 3 tend à retomber dans les travers des précédentes itérations quand il s’agit des combats. On se contente souvent de taper dans le tas, sans toujours pouvoir viser correctement, et ça malgré le système de ciblage. Pour la mêlée, ce n’est pas le plus embêtant si on reste à terre parce qu’on arrive à esquiver et donner des coups. Mais dans les airs, ça se corse. Il suffit qu’on ne soit pas tout à fait aligné sur le plan horizontal avec l’adversaire pour taper dans le vide. Et c’est encore plus rageant pour les attaques à distance. C’est quand même un comble de rater sa cible avec un Kaméhaméha non pas à cause d’un timing approximatif mais d’une précision douteuse. Surtout que celle-ci n’est pas aidée par les performances du jeu.

Extrait du B-roll fourni par l'éditeur. © Bandai Namco

Dragon Ball Xenoverse 3 a intérêt à muscler son jeu

Pendant notre preview, on a testé Dragon Ball Xenoverse 3 sur PS5 standard. En tant que tel, le jeu est graphiquement dans la lignée de la licence avec un cel shading honorable sans en mettre plein la vue. Les effets spéciaux des attaques et les animations de combat sont réalisés soigneusement pour donner un petit côté spectaculaire qui fait plaisir à voir.

Malgré tout, Bandai Namco semble encore se contenter du minimum avec Dragon Ball Xenoverse 3. Les missions présentées nous ont conduits à travers des niveaux tous plus vides les uns que les autres. On peut le comprendre pour les grandes plaines extérieures. En revanche, quand il s’agit de déambuler dans de larges couloirs qu’on ne peut même pas détruire, on souffle fort. Quand on a grandi avec des Saiyans qui explosent le moindre bâtiment sur leur passage, disons que là ça manque un poil de bulldozer.

Extrait du B-roll fourni par l'éditeur. © Bandai Namco

Cela dit, on a été forcé de constater que cette version de Dragon Ball Xenoverse 3 qu’on a testée est encore à l’état d’ébauche. Autant la connexion avec les 3 autres joueurs n’a posé aucun problème, nous laissant confiants quant à la stabilité du jeu. Autant on a rencontré de nombreux bugs en moins d’une heure de gameplay. Entre les animations qui ne se déclenchent pas et les ennemis qui n’apparaissent tout bonnement pas à l’écran, ça rend quand même l’expérience compliquée. On ne peut donc qu’espérer que les équipes de développement de Dimps sauront rectifier le tir à temps pour 2027.

On attend Dragon Ball Xenoverse 3… avec autant de doutes que Gohan

Moins d’une heure de jeu pour tester le gameplay de Dragon Ball Xenoverse 3 est évidemment trop peu pour avoir un avis définitif. Au cours de cette preview sur PS5, on a pu voir des choses très prometteuses en termes de personnalisation. On sent bien l’envie de Dimps de satisfaire les fans de l’univers tout en leur laissant la pleine liberté de créer le personnage qu’ils imaginent. De plus, le système de Soul a tout pour apporter une nouvelle dynamique aux combats. Mais c’est justement l’exécution de ces derniers qui nous laisse dubitatif. Outre les bugs rencontrés, on n’a pas retrouvé l’élan combatif et l’explosivité qui font des affrontements de Dragon Ball des moments mémorables. Cela dit, le studio a encore du temps pour accumuler tout le Ki nécessaire à la finalisation du jeu.