Même plus d’un an après avoir définitivement tourné la page de Baldur’s Gate 3, Larian Studios n’arrive pas à dissocier son nom de tout ce que Wizards of the Coast entreprend pour surfer sur le succès du CRPG. Une situation qui commence visiblement à agacer le studio belge. Lors de la San Diego Comic Con, Wizards of the Coast et Dark Horse ont en effet annoncé une nouvelle série de produits dérivés et surtout des comics centrés sur Karlach, personnage créé par le studio de jeu vidéo. Les développeurs ont rapidement mis les choses au clair. Oui, l’univers de Baldur’s Gate 3 va continuer de s’étendre, mais sans eux.

L'aventure Baldur's Gate 3 continue, mais sans Larian

A la décharge des joueurs, ils ne sont pas emballés d’eux-mêmes pour une fois. La faute revient à Dark Horse, à l’origine du quiproquo. En annonçant sa série de comics consacrée à Karlach, l’un des personnages populaires du CRPG, l’éditeur de comics mentionnait ouvertement dans son communiqué un projet réalisé conjointement entre « Larian et Wizards of the Coast ». Plusieurs joueurs en avaient alors déduit que certaines plumes du studio belge avaient contribué à ces histoires sur Karlach, mais il n’en est finalement rien. Larian a en effet rapidement réagi sur ses réseaux sociaux pour mettre fin à tout malentendu. « Nous ne sommes impliqués dans aucun projet lié à Baldur’s Gate », a écrit le studio sur ses réseaux sociaux, accompagné d’une image montrant Swen Vincke et Adam Smith, responsable de l’écriture de Divinity. « Dès que nous sortons de là, nous vous en dirons plus sur Divinity ».

Cette mise au point n’a rien de surprenant, au contraire. Larian Studio n’a jamais caché son désir de s’émanciper de la licence pour se focaliser sur ses propres licences. Wizards of the Coast doit en ce moment même relever un défi compliqué, celui de trouver un remplaçant pour Baldur’s Gate 4, que même les développeurs des premiers jeux se refusent à faire, estimant que Larian a mis la barre trop haute. Quant à la série de comics en elle-même, de plus amples détails seront communiqués ultérieurement, Dark Horse n’a pour l’instant confirmé que son existence, sans même donner un nom. Reste à voir dans quelle mesure elle viendra étoffer l’histoire de Karlach, et si elle sera à la hauteur de l’écriture du jeu.

Source : Larian