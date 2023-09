Les adaptations en film ou série de jeux vidéo ont le vent en poupe depuis plusieurs années. Les fans de League of Legends ont été comblés, à l'instar des aficionados de Cyberpunk ou Castlevania. Néanmoins, une autre franchise iconique se révèle un peu plus délaissée que les autres. En effet, malgré sa popularité, The Legend of Zelda n'a pas encore eu de vraie adaptation en live action. Toutefois, cela pourrait bien changer dans les mois à venir.

Zelda en live action, ça vous dit ?

Cette nouvelle rumeur nous vient d'un insider cinéma connu sous le pseudo de MyTimeToShineHello. Ce dernier déclare qu'Universal Pictures est en train de réaliser un long-métrage live action The Legend of Zelda. Il n'en fallait pas plus pour affoler les fans, mais peut-on vraiment prendre cette information pour argent comptant ? Ce compte est normalement spécialisé dans les rumeurs DC et Marvel. Par le passé, certains de ses dires ont même déjà été validés. Mais depuis quelque temps, il s'intéresse à la sphère vidéoludique et aux leaks qui l'accompagnent. Et il a plus de mal à être crédible.

C'est justement lui qui avait mis le feu aux poudres en expliquant qu'une Hogwarts Legacy 2 était en développement. Pour l'utilisateur X, il n'y a pas la moindre place au doute. En même temps, au vu du succès du titre d'Avalanche Software, on ne risque pas grand-chose à dire qu'il y aura un deuxième opus. Ceci étant dit, l'idée qu'il y aura une adaptation en live action de Zelda ne paraît pas si saugrenue que ça. D'ailleurs, on en avait déjà entendu parler il y a peu.

Effectivement, ce n'est pas la première fois qu'une telle rumeur émerge sur la Toile. Plus tôt dans l'année, il se disait qu'Illumination allait s'occuper d'un film d'animation Zelda. Après tout, il s'était chargé du long-métrage Super Mario Bros. qui a rencontré un succès démentiel. Cependant, cela a été démenti par nul autre que Chris Meledandri, le PDG du studio. Ceci dit, la rumeur de MyTimeToShine voudrait que ce soit Universal derrière ce projet de live action. Illumination est l'une de ses filiales indépendantes, mais ce n'est pas la seule. Il faut donc prendre cela avec des pincettes, mais en gardant en tête que la firme aurait tout à gagner à faire une telle adaptation de The Legend of Zelda.

En jeu vidéo, c'est toujours un carton

En attendant d'en savoir plus sur ce film, les fans peuvent toujours se délecter du dernier opus de la série, Zelda Tears of the Kingdom. Cette suite bat tous les records et est déjà sacrée Jeu de l'Année par de nombreux joueurs. Malheureusement, il ne faut pas espérer voir du gros contenu supplémentaire débarquer de sitôt. Big N a été direct et a affirmé qu'il n'y aurait pas de DLC pour ce Zelda. Il y aura bien sûr d'autres jeux de prévus, mais pour TOTK, c'est le clap de fin.