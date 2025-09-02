Œuvre culte dans le monde du manga et la japanimation, Yu-Gi-Oh fait une très grande annonce pour la France. Le compte-à-rebours est lancé, on sait déjà quand ça arrivera.

Le week-end dernier se déroulaient les championnats du monde de cartes Yu Gi Oh à Paris. Le manga de feu Kazuo Takahashi est devenu un véritable phénomène, même le président de la République, Emmanuel Macron, a confié garder une carte fétiche sur son bureau. Dès lors, quand une grande annonce tombe autour de cette œuvre qui fêtera bientôt ses trente ans d'existence, l'engouement est réel.

Un retour nostalgique pour Yu Gi Oh

On peut le dire : la nostalgie s'est largement emparée de Yu-Gi-Oh cette année. Au-delà des cartes en elles-mêmes, plusieurs nouveautés sont venues faire battre le cœur des fans endurcis. En quelques mois, ils ont enchaîné la compilation Early Days Collection sortie, puis la version remastérisée de l'anime GX. Mais, tenez-vous prêt, car il semblerait que ce ne soit que le début. Une nouvelle inattendue vient tout juste d'être dévoilée.

Les éditions Kana ont effectivement choisi de rebondir sur les championnats du monde pour faire une énorme annonce à l'attention de tous les fans de Yu Gi Oh. Le manga original va avoir le droit à une réédition spéciale nommée « Millénium » (clin d'œil explicite aux fameux artefacts égyptiens au cœur de l'intrigue). Cela marquera donc le grand retour de l'œuvre en librairie pour revivre les premières aventures du jeune Yugi Muto.

En effet, l'édition Yu Gi Oh Millénium devrait rassembler les 22 volumes initialement sortis en 1996. Pour l'occasion, elle se dotera de nouveaux visuels et devrait contenir des bonus au fil des pages, comme des commentaires de l'auteur par exemple. Tous ces détails doivent cependant être encore confirmés par l'éditeur. Seule information officiellement mentionnée : la sortie prévue en 2026 !

Quoi de mieux pour célébrer le 30ᵉ anniversaire de Yu Gi Oh et raviver vos souvenirs d'enfance ? De plus, ce sera une belle façon de rendre hommage au mangaka Kazuo Takahashi, tragiquement disparu en 2022. Les fans vont pouvoir se replonger dans les premières pages de son manga culte.