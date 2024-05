Les fans de Yu-Gi-Oh ont pleuré la mort du créateur Kazuki Takahashi il y a presque deux ans de cela. Une triste nouvelle, encore plus au regard des circonstances. Mais l'exploitation de la licence continue malgré cette tragique disparition. Après la diffusion de la saison 4 de la série GX sur ADN, il y a du nouveau chez Konami. Un jeu vidéo ? Non. Un projet transmédia ? Non plus. L'éditeur japonais revient à la base et à ce qui fait vendre, et même vibrer des millions de joueurs à travers le monde entier.

Une deuxième collection rareté pour Yu-Gi-Oh

Yu-Gi-Oh est bien un manga, publié dans le magazine japonais Jump 1996 et mars 2004, mais qui, comme d'autres franchises, s'est très vite ouvert à d'autres horizons. Comme celui des jeux à cartes à collectionner et à jouer, à l'image de ce qui se fait avec la légendaire licence Pokemon. En 2023, Konami a mis en vente des cartes rares Yu-Gi-Oh avec le pack Collection Légendaire : Édition 25e Anniversaire. Bonne nouvelle, ou mauvaise si vos finances sont à plat, mais un autre bundle est désormais disponible. Vous pourrez le trouver sous le nom de Yu-Gi-Oh Collection Rareté du 25e Anniversaire II, et il renferme du très lourd pour les fans.

Ces nouvelles cartes Yu-Gi-Oh diffèrent totalement de la première collection. Le pack en question rassemble 79 cartes parmi les plus populaires. Dans chaque paquet, vous aurez 2 cartes Secrètes Rares, 4 Ultra Rares et 3 Super Rares.

Si vous avez manqué la première Collection Rareté Yu-Gi-Oh , nous vous en rappelons le fonctionnement. Chaque carte du set est disponible dans toutes les raretés, à savoir 3 raretés « standard » (Super Rare, Ultra Rare et Secrète Rare) et 4 raretés spéciales « de luxe » : Secrète Rare Quart de Siècle (qui célèbre le 25e anniversaire avec une brillance étincelante et un logo en filigrane !), Platinium Secrète Rare, Collector Rare de style « Prismatique » (qui était auparavant uniquement disponible à l’étranger) et Ultime Rare de style « Prismatique » (qui arbore un vernis spécial en 3D et qui était également uniquement disponible à l’étranger jusqu’à récemment)» Via site Yu-Gi-Oh.

Dans le lot, vous pourrez par exemple tomber sur des cartes de tournoi comme Accècodeur Bavard et Âmes des Magiciens. Mais la Yu-Gi-Oh Collection Légendaire : Édition 25e Anniversaire pourrait aussi vous offrir Jugement Solennel, Avertissement Divin, Assaut Solennel, Chat Sauveteur, I:P Masquerena, Ogre Fantôme et Lapin des Neiges, Fantôme du Défunt et Fraîcheur Lunaire, Apollousa et Arc de la Déesse. Ce pack Yu-Gi-Oh est disponible dès maintenant, si vous souhaitez craquer, voici les offres disponibles :