Non vous ne rêvez pas, Winnie L'Ourson a bien le droit à son propre film d'horreur. Il s'agit de Winnie the Pooh : Blood and Honey. Un film slasher indépendant réalisé et écrit par Rhys Frake-Waterfield. Car oui, rappelons que depuis janvier 2022, l'œuvre originale est dans le domaine public aux USA ce qui a conduit The Walt Disney Company à ne plus détenir les droits cinématographiques exclusifs sur les fameux (et mignons) personnages.

Quand Porcinet et Winnie l'Ourson veulent vous saigner à blanc

Le scenario du film est assez simple, les personnages de Winnie et Porcinet sont abandonnés par Jean-Christophe en pleine forêt pour partir à l'Université. Sans nourriture, ils deviennent complètement sauvages et déséquilibrés à tel point que Bourriquet se fait même dévorer. Plusieurs années après, Jean-Christophe revient avec sa nouvelle épouse pour lui présenter ses vieux amis. Evidemment comme vous pouvez vous en douter rien ne va se passer comme prévu et une escalade de violence va débuter.

Le film qui fut tourné en Angleterre a eu le droit à seulement une dizaines de jours de tournage mais il promet en tout cas d'être particulièrement sanglant. Pour l'heure il n'y a pas de date de sortie et il faudra se contenter d'un "coming soon" pour ceux qui sont amateurs d'horreur.

Avec Arthur, malédiction cela fait beaucoup de films d'enfances à la sauce horreur. De quoi traumatiser toute une génération.