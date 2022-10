Alan Moore, l'auteur culte de Watchmen et The Killing Joke semble très réservé sur la place importante de DC et Marvel et notamment leurs impact sur la jeunesse.

La critique envers Marvel et DC ce n'est pas nouveau, et nous avons souvent le droit à des pics d'artistes ou de créateurs comme ce fut le cas notamment avec le réalisateur Martin Scorsese en 2019. Mais cette fois la différence c'est que la critique provient d'un créateur de Comics et auteur de BD très apprécié : Alan Moore. En effet l'homme est très critique envers les super-héros.

Marvel et DC dans le collimateur de Moore

C'est ainsi que dans une interview donnée récemment à The Guardian, Moore a littéralement ouvert son cœur pour parler de Marvel et DC. Pour lui ce type de production au cinéma a pour effet de simplifier la pensée des adultes. Il déclare d'ailleurs :

J'ai dit vers 2011 que je pensais que cela avait des implications sérieuses et inquiétantes pour l'avenir si des millions d'adultes faisaient la queue pour voir des films Batman. Parce que ce genre d'infantilisation - cette envie de temps plus simples, de réalités plus simples - cela peut très souvent être un précurseur du fascisme.

Toujours selon lui, l’élection de Donald Trump en 2016, au moment de l’apogée des films de super-héros au cinéma ne serait pas une coïncidence. Evidemment on vous laisse juge de ce type de propos, certains n'hésitent pas à souligner que l'homme est peut être devenu simplement aigri.

Si ce type de film Marvel/DC peut effectivement simplifier la pensée de certain, il est surement un peu réducteur d'y voir une porte ouverte vers le fascisme. Un film de super-héros n'est t-il pas juste un moyen d'échapper à notre quotidien et d'imaginer un idéal manichéen impossible à atteindre ?

Entre la crise du Covid, la Guerre en Ukaine, l'Inflation et le réchauffement climatique, il n'y pas vraiment à chercher bien loin sur le succès de ce genre de film qui a tendance à reposer l'esprit. Une œuvre doit t-elle nécessairement vous triturer cerveau pour être une œuvre respectable ?

Notons que la vision de super-héros fascisants est la thématique principale de la série The Boys.

Que pensez-vous de l'impact des films Marvel et DC sur notre société ?