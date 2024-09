Le film Watch Dogs, qui avait disparu des radars pendant un bon moment, fait enfin parler de lui. Et forcément, cela fait monter la pression d'un cran chez les fans. On vous dévoile tout ce qu'il y a à savoir.

Bonne nouvelle pour les fans de la franchise Watch Dogs ! Le film, basé sur le jeu vidéo d’Ubisoft, a enfin terminé son tournage après plusieurs années de développement chaotique. Ubisoft a annoncé cette étape cruciale via son compte Twitter officiel, accompagnée d’une photo de l’équipe technique en pleine action.

Le film Watch Dogs passe une étape cruciale

Cependant, aucune date de sortie n’a encore été confirmée, et il pourrait s'écouler un certain temps avant que le film Watch Dogs ne soit prêt, car la phase de post-production peut durer plusieurs mois, voire des années. L’adaptation cinématographique de Watch Dogs a été annoncée pour la première fois en 2013, avec un enthousiasme certain. À l'époque, les scénaristes de Zombieland et Deadpool, Paul Wernick et Rhett Reese, étaient chargés de l’écriture. Cependant, au fil des années, le projet a connu plusieurs changements, notamment le remplacement des scénaristes par le réalisateur français Mathieu Turi et l’écrivaine Christie LeBlanc. Cette refonte de l’équipe créative a contribué à retarder le projet.

Même si Ubisoft semble avoir mis la franchise Watch Dogs en veille sur le plan vidéoludique, l’éditeur garde de grandes ambitions pour cette adaptation sur grand écran. Le film Watch Dogs est produit en collaboration avec la société de production New Regency, connue pour des films primés comme 12 Years a Slave et The Revenant, mais aussi pour l’adaptation décevante de Assassin’s Creed en 2016. Du bon donc, mais aussi du moins bon. Reste à voir ce que cela donnera.

Bien que le tournage soit terminé, l’avenir du film reste incertain quant à sa qualité et sa réception. Les adaptations de jeux vidéo au cinéma ont souvent un passé trouble, même si on a aussi eu de bonnes surprises (Super Mario Bros. ou encore Uncharted ).

Source : Ubisoft