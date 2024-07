Ubisoft est un vivier de licences à succès. Alors, quand une œuvre marche sur consoles, il est tentant d'en proposer des adaptations sur d'autres médiums. L'un des cas les plus emblématiques est évidemment le film Assassin's Creed de 2016, réalisé par Justin Kurzel. Mais, maintenant, c'est une autre œuvre-phare de l'éditeur qui s'essaie au 7e art. Alors que l'espoir de voir un nouvel opus vidéoludique semble s'éteindre, l'avenir de Watch Dogs s'écrira sur grand écran. Et, justement, les choses sérieuses commencent pour le projet.

Allumer les caméras, le film Watch Dogs se prépare

C'est un retour surprenant pour la licence Watch Dogs. Après trois jeux, elle s'apprête à partir à l'assaut des salles obscures dans un film réalisé par le français Mathieu Turi, dont vous avez peut-être entendu parler pour une autre adaptation puisqu'il sera également aux manettes de la série A Plague Tale. Plutôt réputé pour son esthétique sombre, souvent aux frontières de l'horreur avec une pointe de Lovecraft, c'est donc à un univers plus moderne et urbain qu'il va cette fois s'attaquer avec l'œuvre d'Ubisoft.

Et, justement, Turi entre en scène. Ou, plutôt, il s'assoit concrètement derrière la caméra. Hier, Ubisoft partageait une première image du tournage du film, qui débute donc officiellement. C'est une image somme toute sobre, un simple clap, mais c'est le signe que toute la machine de production se met en marche. En relèvera en plus le nom de Daniele Massaccesi en plus de celui du réalisateur. Le film Watch Dogs s'offre ainsi pour directeur de la photographie celui qui occupait déjà cette casquette pour le dernier Matrix.

Cette adaptation de Watch Dogs est l'occasion de plonger dans le vaste et tortueux univers pensé par Ubisoft. Tom Blyth et Sophie Wilde, vus respectivement dans Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur et dans Boy Swallows Universe, ont été confirmés au casting. Tous deux prendront donc part à ce monde moderne, où la technologie est devenu un outil de surveillance et de contrôle exacerbé, que certains sont prêts à déjouer pour rétablir un soupçon de justice. Le film n'est pas attendu avant 2026. Toutefois, avec le tournage qui démarre, nous devrions avoir prochainement de nouvelles informations.