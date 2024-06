L'univers de Watch Dogs, le jeu vidéo à succès d'Ubisoft, va bientôt prendre vie sur grand écran. En effet, New Regency travaille actuellement sur une adaptation très attendue de cette franchise captivante. Mais ce n'est pas tout : les rôles principaux seront interprétés par deux talents prometteurs de l'industrie cinématographique. C'est plutôt bon signe. Même si tout est possible.

Watch Dogs affine son casting

Comme le rapport Deadline, Tom Blyth, qui a récemment fait sensation dans Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (Hunger Games), rejoint l'équipe de Watch Dogs. Son interprétation de Coriolanus Snow a été acclamée, relançant la franchise avec un succès au box-office de 337 millions de dollars. Outre son rôle dans Hunger Games, Tom Blyth a déjà marqué les esprits avec sa performance dans la série Billy the Kid de MGM+. À ses côtés, nous retrouverons Sophie Wilde (Tom Jones, Everything Now), récemment en pourparlers et désormais confirmée pour ce projet ambitieux.

La direction de ce film a été confiée à Mathieu Turi (Hostile), un réalisateur français reconnu pour ses films de genre. Le scénario original a été écrit par Christie LeBlanc, avec des révisions par Victoria Bata. Yariv Milchan et Natalie Lehmann de New Regency, ainsi que Margaret Boykin d'Ubisoft Film & Television, sont à la production, promettant une adaptation fidèle et immersive de l'univers du jeu.

Watch Dogs est une franchise qui a captivé plus de 50 millions de joueurs à travers le monde. Le jeu plonge les participants dans un monde où des hackers talentueux utilisent la technologie pour combattre des forces oppressives qui contrôlent les grandes villes. Cet univers riche et complexe a également été exploré à travers des livres et des bandes dessinées, offrant une expérience de jeu assez palpitante. Le dernier volet, Watch Dogs: Legion, a été lancé en 2020.