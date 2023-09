En quelques années, le groupe Sony a étendu son emprise sur le monde de l'animation japonaise. À tel point qu'aujourd'hui, le géant nippon possède toutes les plateformes que vous connaissez telles qu'ADN, Crunchyroll et Wakanim qui va fermer ses portes.

La fin officielle de Wakanim

Depuis la fusion, Wakanim a transféré son catalogue d'anime sur Crunchyroll. L'idée étant de retrouver tous les contenus sur une seule et même plateforme. « Cela signifie que tous vos anime seront disponibles sur une seule plateforme. À partir d'aujourd'hui, les séries et les films disponibles chez Wakanim et Funimation commenceront à arriver sur Crunchyroll. Vous aurez donc plus de VF, plus de VOSTFR, plus de tout ! » expliquait la société l'année dernière via son site.

Cette intégration prendra une nouvelle fin dès le 3 novembre prochain avec la fermeture totale du service. « Après quinze ans au service des fans d’anime et après mûre réflexion, nous avons pris la décision de fermer Wakanim le 3 novembre 2023 » déclare l'entreprise dans un communiqué (via Manga News). Une cessation d'activité qui va avoir des conséquences pour les abonnés. Jusqu'à cette date, vous pourrez visionner tous les épisodes ainsi que les séries à volonté en streaming. Mais après cela, la seule solution sera de faire une sauvegarde sur un PC. « Lorsque la plateforme fermera, les épisodes et séries achetés ne pourront pas être transférés sur Crunchyroll et devront être téléchargés sur votre ordinateur local pour continuer à les visionner en tant que copie personnelle ».

S'il vous reste des jours d'abonnement Wakanim après le 3 novembre 2023, ils seront remboursés en faisant la demande par le biais du service client. Idem pour vos crédits comme on peut le lire dans la FAQ. « Vous pouvez utiliser vos crédits restants jusqu'à la date d'expiration. Après la date d'expiration, vous aurez droit à un remboursement des crédits restants sur la plateforme par le biais d'une communication supplémentaire » précise le portail web.

Où voir vos anime ? Crunchyroll, Netflix, Amazon Prime Video...

Cette fermeture de Wakanim est la suite logique de la fusion avec Crunchyroll. Mais reste à voir comment les abonnés vont accueillir la nouvelle et s'ils vont s'y retrouver dans toute cette histoire. Au moins la société semble avoir opter pour une transition en douceur, et les fans d'anime savent désormais où aller. En plus de Crunchyroll, les plateformes de SVOD comme Netflix et Prime Video disposent eux aussi d'anime à succès.

Néanmoins, il y a des limites par rapport à Crunchyroll. Pour commencer, n'espérez pas avoir un catalogue aussi fourni que le service spéciale dans les programmes d'animation. Ensuite, même lorsque certains gros noms sont disponibles à l'image de Demon Slayer sur Amazon Prime Video, c'est incomplet. Par exemple, impossible de regarder la saison 2 entièrement sans passer à la caisse. Une partie est sur Prime et l'autre sur OCS.