Si vous avez envie de laisser votre cerveau de coté, sachez que la toute nouvelle bande annonce pour Transformers Rise of the Beasts est disponible et qu'elle envoie du très lourd. Par contre qu'on soit clair, il s'agit d'une surabondance de 3D et de fonds verts. Car sur 2 minutes de vidéo, vous pouvez voir pendant maximum 10 secondes un acteur réel. Pas mal non ?

Transformers Rise of the Beasts : le dernier trailer

Transformers : Rise of the Beasts est donc un film de science-fiction d'action qui est réalisé par Steven Caple Jr. et écrit par Joby Harold. Il s'agit du 7e film de la saga Transformers, basée sur les jouets du même nom et forcément avec le temps qui passe et les années, l'attente est encore plus grande. Cette fois pas question de futur mais plutôt de passé puisque le long métrage se déroule dans les années 1990 à Brooklyn, New York, où les Autobots et les Decepticons s'affrontent à nouveau. D'ailleurs comme indicateur temporel vous pouvez admirer dans New York les deux tours du World Trade Center.

Ca sort quand Transformers ?

Dans ce film nous suivrons les aventures de Noah, un vétéran de l’armée incarné par Anthony Ramos qui va faire la rencontre avec Optimus Prime. À l'écran on retrouve aussi Elena ( Dominique Fishback) une scientifique qui est spécialiste dans l'étude des artefacts. Du coté des robots outre Prime on retrouve aussi Bumblebee, Mirage et Arcee. Pour l'occasion ils feront une collaboration avec des robots Maximals dans le but de vaincre des Terrorcons, une terrible faction adverse. Il ne reste plus longtemps attendre pour admirer des robots géants se taper sur la figure puisque le film est prévu chez nous en France pour le 9 juin 2023. Patience.

Un point sur la franchise

Transformers est une franchise américaine créée par Hasbro en 1984. Elle est principalement connue pour sa série de jouets transformables en robots, ainsi que pour ses séries animées, films, bandes dessinées et jeux vidéo. Coté scénario, l'histoire de Transformers suit la guerre éternelle entre les Autobots, des robots bienveillants, et les Decepticons, des robots maléfiques, qui se battent pour la domination de leur planète d'origine, Cybertron. Les personnages principaux de la franchise incluent des robots tels qu'Optimus Prime, Bumblebee, Megatron, Starscream et Soundwave. Si vous n'avez pas suivi les autres films, pas certain que vous puissiez comprendre dans les détails celui-ci. Même si clairement, ce n'est pas le genre de film qui impose une grande réflexion.