Transformers, tout le monde connaît. Avant d'être des films majoritairement réalisés par Michael Bay, il s'agit de robots-jouets très populaires. Aujourd'hui, une nouvelle version d'Optimus Prime voit le jour.

Au début des années 80 l'entreprise japonaise Takara Tomy et l'entreprise américaine Hasbro se sont associées pour donner naissances aux Transformers. Aujourd'hui très ancrés dans la pop culture (comics, jeux vidéo, films...), ils sont constitués de deux groupes : les Autobots et les Decepticons. Tous deux se livrent une guerre sans merci et sont capables de se transformer, d'où leur nom. Parmi les plus célèbres, Optimus Prime, commandant des Autobots. Figurine emblématique des Transformers, il peut se transformer en divers véhicules.

Optimus Prime

Une figurine Transformers plus accessible

Les fans de Transformers et les collectionneurs possèdent probablement des figurines chez eux. C'est bien, mais Robosen propose mieux. Fabriquant de robot et conceptrice de technologies dans le domaine de la robotique, la marque cherche à s'imposer dans le secteur du divertissement grand public. En 2022, elle s'immisçait dans le marché français avec le Flagship Optimus Prime, une figurine entièrement robotisée. Problème, celle-ci était proposée au prix de 999€. En ce mois de mars 2023, Robosen nous présente donc Elite Optimus Prime. Pas donné mais tout de même plus accessible (699€), il n'est plus disponible qu'uniquement en édition limitée. D'une taille de 40,64 cm, ce robot est plus léger que son prédécesseur, il a demandé l'utilisation de plus de 5 000 composants. Un travail d'orfèvre, que loue le responsable de Robosen.

Pendant de nombreuses années, nos développeurs et nos scientifiques ont œuvré pour développer et perfectionner nos produits interactifs afin d’y inclure la technologie robotique la plus innovante au monde. Leurs fonctionnalités personnalisables permettent de créer une véritable connexion entre le robot et l’humain jamais vue auparavant. L'Elite Optimus Prime est définitivement l'Autobot pour tous. Rocky Luo, Responsable EMEA de Robosen (via communiqué de presse)

Le robot Optimus Prime de Robosen , contrôlable à distance

Quand Optimus Prime prend vie

A ce stade, vous vous demandez peut-être ce qui justifie un tel prix pour cette figurine robotisée Optimus Prime. En plus de son design sous licence Hasbro et donc très authentique, ce Transformers est capable de changer de forme tout seul. Depuis l'application dédiée, la pression d'une touche ou même une simple commande vocale enclenche le processus. Accessible aux experts mais également aux débutants, elle permet de programmer de nombreux éléments? Parmi eux, plus de 150 actions et sons originaux. A noter que pour ces derniers, la voix Peter de Cullen est utilisée. Pour rappel, c'est lui qui doublait Optimus Prime en VO.

Le robot Optimus Prime de Robosen transformé

Si vous souhaitez vous procurer la robot Optimus Prime de Robosen au prix de 699€, c'est par ici !