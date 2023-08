Après en avoir pris plein les yeux avec l'excellent Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, les Tortues Ninja signet leur retour mais au cinéma cette fois. Un long-métrage d'animation qui surfe sur la vague des derniers Spider-Man, mais qui a l'air d'avoir complètement réussi son pari. Avant d'aller le visionner, on vous propose un échange avec le rappeur et acteur Ice Cube qui joue l'un des personnages principaux.

Ice Cube (Superfly) se livre sur le nouveau film Tortues Ninja

Cowabunga ! Les Tortues Ninja reviennent sur grand écran avec la sortie du film Ninja : Turtles Teenage Years. Outre ses visuels très aguicheurs, le long-métrage peut se targuer d'avoir un casting vocal plutôt solide en version originale. Parmi les stars, on retrouve le rappeur Ice Cube qui a amorcé une carrière d'acteur dans les années 90 avec le classique Boyz n the Hood.

Un projet de rêve pour lui ? Oui pour plusieurs raisons. Déjà, comme beaucoup, l'attachement au Tortues Ninja a forcément joué. Mais il a pu aussi se sentir comme un poisson dans l'eau avec la bande-son très hip-pop du film. Un beau cadeau à quelques jours de fêter le 50ème anniversaire de ce courant musical. En revanche, il a été plus étonné par son rôle de Superfly.

Ice Cube pensait avoir le droit à une Cadillac et un chapeau de mac, en référence au long-métrage Super Fly de 1972, et finit par devoir se mettre dans la peau d'une mouche géante. Le méchant principal de cette nouvelle oeuvre Tortues Ninja. « J'ai signé le contrat en me disant « Qui refuserait de jouer Superfly ? ». Je pensais que j'allais porter un chapeau de maquereau, je pensais que j'allais avoir une Cadillac. Et quand je suis arrivé au studio, Seth avait cette espèce d'énorme mouche mutante et je me suis dit « Ah ok, je vais jouer le vrai Superfly ! ». C'était un honneur d'incarner le chef des mutants. C'est le roi de New York. Rien ne se passe à New York sans que Superfly ne le sache et c'est ainsi que ça devrait être. C'était le cas en 1972, ça l'est toujours en 2023 » nous a t-il confié lors de notre interview.

Un futur succès au box-office ?

Cette nouvelle aventure Tortues Ninja semble extrêmement prometteuse au regard des critiques. Si l'on jette un œil à Rotten Tomatoes, le long-métrage d'animation est actuellement à 96% pour la presse (172 critiques) et 92% pour les spectateurs (plus de 1000 avis).

Une nouvelle adaptation d'un monument de la pop culture qui beaucoup plu à nos confrères de CinéSérie. « Si son récit manque de surprise, Ninja Turtles Teenage Years est un film d'animation au design marquant, en cohérence totale avec l'univers qu'il s'approprie. Une nouvelle aventure rythmée, drôle et profondément cool pour les Tortues Ninja, idéale pour des retrouvailles avec les héros mais aussi pour les découvrir ». Un film qui marque déjà les esprits par sa direction artistique à la Spider-Man Across the Spider-Verse.

Un futur succès à en devenir ? Pour Ice Cube, c'est une franchise qui demeure encore et toujours incontournable. « Je les suis depuis leur arrivée dans les années 80. J'ai trouvé que c'était un concept génial et qu'il y avait tout pour que ça fonctionne. Il y a des adolescents, des mutants, des ninjas mais aussi des tortues. Comment ne pas les aimer ? Elles vivent dans les égouts, mangent de la pizza… Comment on peut passer à côté de ça ? ». Les Tortues Ninja ont envahi les salles obscures depuis ce mercredi 9 août, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes fans de cet univers.