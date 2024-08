En attendant sa sortie sur Netflix le 10 octobre, la série Tomb Raider refait parler d'elle via sa showrunneuse, qui nous vend une adaptation qui devrait combler toutes les générations de fans.

Rappelons que la série animée Tomb Raider à venir sur Netflix va s'intéresser à la Lara Croft de la trilogie reboot lancée par Crystal Dynamics en 2013. Cela devrait préparer le terrain pour les prochaines aventures de l'iconique héroïne, à en croire Tasha Huo, showrunneuse de la série, dans une interview auprès de Nerdist.

Une série Tomb Raider par Netflix transcendante pour son héroïne ?

Dans la trilogie reboot de Tomb Raider, Crystal Dynamics n'a clairement pas été tendre avec une Lara Croft plus jeune que l'icône née dans les années 90. La riche héritière britannique en a littéralement bavé, avec de nombreuses cicatrices tant physiques qu'émotionnelles. À travers bien des épreuves, blessures et pertes d'êtres chers, elle est progressivement devenue l'héroïne qu'on aime tant. « La série Netflix fait office de pont entre les origines de Lara vers l'icône des années 90 qu'on adore », indique Tasha Huo auprès de Nerdist.

La série Tomb Raider de Netflix veut donc opérer la transition entre les deux formules. « Je pense que la trilogie reboot était très humaine et m'a émue en tant que joueuse, mais aussi surprenante par rapport à la Lara froide que l'on connaît dans les jeux originaux. Pour moi, l'idée d'explorer son côté vulnérable tout en confirmant son statut de super-héroïne était donc vraiment cool. Lara est accablée par le deuil depuis les années 90, et j'ai le sentiment qu'elle ne s'en est toujours pas remise. Dans cette première saison de la série animée Tomb Raider, je voulais qu'elle passe à autre chose, afin de se concentrer sur d'autres choses et devenir la meilleure version d'elle-même », poursuit la showrunneuse.

En attendant d'autres nouvelles de Lara

La première saison de la série Tomb Raider par Netflix ne devrait donc pas manquer d'action et d'émotion. Rendez-vous le 10 octobre pour découvrir tout cela. Les fans de l'iconique franchise peuvent également surveiller la série TV Amazon à venir. Celle-ci est pour rappel chapeautée par Pheobe Waller-Bridge, à qui l'on devait le dernier film sorti en 2018, avec Alicia Vikander dans le rôle principal. On attend également désespérément des nouvelles du prochain jeu Tomb Raider de Crystal Dynamics, développé sur l'Unreal Engine 5.

