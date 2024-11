Dans la bande dessinée, les crossovers sont monnaie courante. Si on a l'habitude de voir des univers souvent proches se rencontrer, à l'image des différentes équipes de super-héros qui se montent, comme la Ligue des Justiciers ou les Avengers. Mais, parfois, on a affaire à des croisements beaucoup plus étonnant ! C'est le cas avec la nouvelle aventure de Naruto. Notre apprenti ninja préféré s'allie avec d'autres spécialistes des arts martiaux, découvrez les premières aperçus avec nous.

Naruto crie Cowabunga !

Après la fusion inattendue entre les univers de Spider-Man et Predator, c'est un crossover beaucoup plus coloré que nous allons vous parler maintenant, à savoir TMNT x Naruto. Non, vous ne rêvez pas ! Il s'agit d'une nouvelle série de comics qui associe le jeune shinobi originaire de Konoha aux Tortues Ninja. Dessinée par plusieurs artistes, dont, Jorge Jiménez (Superman Rebirth, Batman - Joker War), elle s'étalera sur 4 tomes, ce qui en fait, à ce jour, la plus longue collaboration entre une licence de manga et une autre issue des comic books américain.

Le premier volume de TMNT x Naruto est sorti hier, le 20 novembre, aux États-Unis chez IDW Publishing. Les premiers aperçus ont donc commencé à circuler sur la toile. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le mélange des styles fonctionnent très bien. Les couleurs siéent bien ici aux personnages de Naruto, d'habitude tracés en noir et blanc. D'autant plus qu'on retrouve un trait qui rappelle vaguement le style du Masashi Kishimoto des débuts, dans sa manière d'accentuer les contours par endroit. Le choc comic book x manga paraît gagnant, au moins sur le plan graphique !

© IDW Publishing

© IDW Publishing

Quelle est l'histoire de TMNT x Naruto ?

Le synopsis reste relativement énigmatique. Cependant, il promet une belle rencontre entre les deux univers. Il est question d'un voyage d'April O'Neil, journaliste et amie de longue date des Tortues Ninja, au village caché de Konoha pour rencontrer Tsunade, la 5e Hokage (la cheffe du village en somme).

Toujours attentifs à ce qui se trame chez elle, la Team 7, formée des apprentis ninja Naruto, Sakura, Sasuke et leur maître Kakashi, remarque cette présence étrangère. Seulement, il semblerait qu'ils ne soient pas les seuls à s'intéresser à cette venue. Un groupe mystérieux, appelé le Clan Foot, veut s'en prendre à April. Il n'en faudra alors pas plus pour que Raphael, Donatello, Michelangello et Leornardo s'en mêlent à leur tour pour protéger leur amie...