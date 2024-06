Elles connaissent un véritable revival ces dernières années, les Tortues Ninja brillent dans leurs nouveaux projets ! Malgré des films en live-action assez douteux, nos quatre tortues préférées ont su rebondir avec panache dans des jeux bien rétro. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Un nouveau film d'animation a fait un carton au cinéma, relançant une fois de plus l'enthousiasme nos héros. Poussés par cette nouvelle dynamique, Leonardo, Raphaël, Donatello et Michelangelo se redessinent en dessin animé sur Paramount+. Découvrez dès maintenant le trailer déjanté de Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, accompagné d'une jolie surprise !

De l'humour et de la baston dans la nouvelle série Tortues Ninja

Après des Tortues Ninja probablement trop réalistes et terre à terre pour convaincre, la licence en est retournée à l'animation. Et le pari est en partie gagnant ! Le film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem n'a pas eu un retentissement au box-office aussi grand que pour le live-action de 2014, mais en termes de critique c'est le jour et la nuit. Alors, la production derrière ce projet a décidé de le décliner sous forme de dessin animé.

Ainsi, nos quatre tortues en pleine puberté reviendront le 9 août prochain dans Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Cette nouvelle série débarquera sur Paramount+, accessible en France directement sur le site de la plateforme de SVOD ou via l'abonnement MyCANAL. Visiblement tout public, elle parlera davantage aux ados et aux fans qu'aux tout petit.

Nous retrouverons Leo, Raph, Donnie et Mikey faisant cavaliers seuls. Pour la première fois, nos apprentis ninja à carapace font devoir affronter une menace virulente par leurs propres moyens. Leur agilité et leur sens du combat va devoir être à la hauteur, mais ce n'est pas tout à fait gagné... En termes de temporalité, ce Tortues Ninja “Tales of” fait le pont entre Mutant Mayhem (ou Ninja Turtles Teenage Years de son titre français) et le second volet attendu pour 2026.