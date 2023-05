Le manga inédit sur Minato écrit et dessiné par Masashi Kishimoto arrive bientôt, comme le révèle site officiel de Naruto. Une bonne nouvelle pour les fans.

Naruto, qui fera bientôt son retour en jeu vidéo, compte un nombre de personnages tout bonnement ahurissant. Logique que les débats enflammés avec vos amis concernant le "meilleur personnage de Naruto" prennent des proportions énormes. Il vaut mieux avoir du temps devant soi lorsque le sujet arrive sur la table. Surtout si vos proches connaissent, comme vous, l'œuvre de Masashi Kishimoto sur le bout de doigts. Chacun y va de ses arguments, alors qu'au final, tout cela reste extrêmement subjectif. L'éditeur du manga, Shūeisha, a quand même voulu recueillir l'avis des fans en lançant un grand sondage nommé "NarutoP99" il y a quelques mois. Les résultats ont été révélés en avril dernier et c'est Minato qui a recueilli le plus de voix, loin devant Itachi Uchiwa. Masashi Kishimoto s'était engagé à écrire un manga exclusif sur le personnage préféré des fans. On sait quand ce one-shot paraîtra.

Le manga inédit sur le papa de Naruto sortira cet été

Le site officiel de Naruto révèle la période de sortie du manga inédit sur Minato Namikaze. L'œuvre écrite et dessinée par le mangaka Masashi Kishimoto sortira cet été. Le manga sera donc publié dans le Weekly Shonen Jump cet été. « Nous vous tiendrons au courant des détails de la publication ! Le manga fait également l'objet d'un commentaire de Masashi Kishimoto ! Quelle est l'histoire secrète du développement du jutsu de Minato ? L'attente ne fait que croître ! », explique l'éditeur.

Les fans n'ont donc plus que quelques semaines à patienter avant de retrouver le papa de Naruto dans une nouvelle aventure. Lors de la révélation du vainqueur du sondage NarutoP99, Masashi Kishimoto indiquait que le manga compterait plus de pages que prévu.

Minato Naruto

Des révélations bouleversantes sur Minato ?

Minato a longtemps fait partie des personnages les plus mystérieux de Naruto (et il y en a beaucoup). Le quatrième Hokage se révèle en profondeur dans Naruto Shippuden, mais nous ne savions presque rien sur lui avant. Découvrir un nouveau fragment de la vie du ninja devrait faire plaisir au public. Le jutsu sur lequel se concentrera le manga sera probablement le Rasengan, attaque surpuissante qu'il a lui-même créée et également utilisée par Naruto. L'histoire pourrait aussi tourner autour du jutsu qui lui a permis de sceller Kyûbi dans le corps de son fils.

Autre question qui se pose : verra-t-on d'autres personnages cultes comme Kushina ou Jiraya dans ce one-shot ? Là encore, c'est un mystère. On imagine que les révélations faites par Kishimoto ne bouleverseront pas la trame déjà particulièrement dense de Naruto. Mais espérons quand même que l'œuvre apportera son lot d'informations. Quoi qu'il en soit, le manga permettra aux fans de patienter pendant le hiatus de Boruto.