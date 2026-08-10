Annoncée pour 2026, la saison 5 de The Witcher aurait discrètement été reportée à 2027 par Netflix, qui pourrait ainsi mieux tirer profit de la sortie du DLC de The Witcher 3.

Pour les fans de The Witcher, 2027 sera sans aucun doute une très belle année. En effet, plus d’une décennie après la sortie de Blood and Wine, le dernier DLC en date de The Witcher 3: Wild Hunt, le troisième volet de la franchise s’offrira un retour inattendu avec Songs of the Past, nouvelle extension supposée faire le lien avec le prochain opus actuellement en développement. Il ne s’agira toutefois pas de la seule nouveauté en lien avec la licence, puisque la saison 5 de la série Netflix, initialement attendue pour 2026, aurait finalement été reportée.

La saison 5 de The Witcher reportée à 2027 par Netflix ?

C’est en tout cas ce que nous indique le média What’s On Netflix, après avoir mené une petite enquête de son côté. Car alors même que The Witcher faisait partie de la campagne promotionnelle menée par la plateforme en début d’année, le fait est qu’au beau milieu du mois d’août, nous sommes toujours sans nouvelles de la série désormais portée par Liam Hemsworth. Pire encore, il apparaît que Netflix a tout simplement retiré la saison 5 de ses projets à venir en 2026, tant sur les sites publics que du côté de l’espace presse.

« Après quelques recherches, nous pouvons confirmer que la série a bel et bien été repoussée à l’année prochaine, même si Netflix ne l’a pas encore officiellement confirmé et ne semble pas avoir fixé de date précise pour 2027 », nous apprend alors le média. Si elle s’avère, la nouvelle pourrait donc bien faire de nombreux déçus parmi les fans de The Witcher, surtout quand on sait que le tournage de la saison est visiblement terminé depuis bientôt un an maintenant. Quant aux raisons qui auraient pu motiver ce report, elles restent bien sûr à découvrir.

Pour What’s On Netflix, la quantité de travail demandée par la post-production pourrait notamment en être la cause, au même titre que le calendrier éditorial de la firme. Après tout, avec l’arrivée de The Witcher 3: Songs of the Past l’année prochaine, Netflix aurait en effet tout intérêt à faire coïncider la sortie de la saison 5 avec celle du DLC, de sorte à optimiser ses chances d’attirer le public. Ce qui ne serait sans doute pas de luxe au vu de la perte de vitesse enregistrée par la série au fil de sa diffusion, et plus particulièrement depuis la saison 4.

© Netflix

Ce que l’on sait sur la saison 5 pour l’instant

Pour rappel, l’adaptation de The Witcher sur Netflix prendra officiellement fin avec cette future saison 5, confirmée comme étant la dernière de la série. Pour l’heure, peu d’informations ont été confirmées à son sujet. On sait toutefois que dans la continuité de la saison 4, celle-ci adaptera les deux derniers romans d’Andrzej Sapkowski. Lauren Schmidt Hissrich, créatrice du show, promet d’ailleurs aux fans de The Witcher « une conclusion épique et satisfaisante » pensée pour faire honneur au matériau original. On ne demande qu'à voir.

Source : What’s On Netflix