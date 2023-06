Plus quelques jours à patienter avant de découvrir la saison 3 de la série The Witcher de Netflix. Une saison qui s'annonce très particulière, car ce sera la dernière dans laquelle apparaît Henry Cavill, interprète de Geralt de Riv depuis le début du show. Pour l'occasion, Netflix a décidé de découper la diffusion en deux parties : la première arrivera le 29 juin et la seconde le 27 juillet. Une façon habile de surfer sur la popularité d'Henry Cavill et de faire oublier aux fans déçus le remplacement de l'acteur britannique par Liam Hemsworth dès la saison 4. Avant d'en arriver là, Netflix a diffusé le trailer de lancement de la saison 3 de The Witcher lors du Summer Game Fest.

Une saison 3 magistrale de The Witcher avant le passage de témoin ?

Non, il n'y en avait pas que pour le jeu vidéo lors de la conférence de lancement du Summer Game Fest 2023. Entre toutes les annonces de jeux plus ou moins attendues, Netflix a réussi à glisser la bande-annonce de lancement de la saison 3 de The Witcher. Un trailer qui ne lésine vraiment pas sur les effusions de sang, ce qui augure d'encore plus de violence que dans les deux premières saisons. Henry Cavill semble toujours au sommet de sa forme pour sa dernière saison dans la série. Si vous êtes fan du Britannique, on se doute que vous allez savourer au maximum chaque scène dans laquelle apparaît Geralt de Riv. Rappelons que la saison 3 devrait bien plus coller aux romans d'Andrzej Sapkowski que ne l'ont fait les saisons 1 et 2. Une excellente nouvelle pour les fans de la première heure.

Malgré le départ de l'acteur britannique, la saison 4 de The Witcher vaudra aussi très certainement le détour. Le vampire Régis, personnage très apprécié de l'œuvre d'Andrzej Sapkowski et du jeu The Witcher 3, devrait occuper un rôle central dans cette saison. Netflix chercherait déjà activement une star d'Hollywood pour l'interpréter. Régis pourrait aussi figurer dans la saison 5 de la série, qui a déjà été confirmée. Pour rappel, la première partie de la saison 3 sortira le 29 juin et la seconde le 27 juillet.