Comme ce fut le cas pour chaque nouvelle saison, la saison 3 de The Witcher n'échappe pas à la règle de la colère et des moqueries. On vous explique les raisons au sein de cette news.

Il faut bien l'admettre depuis qu'il a été annoncé que l'acteur Henry Cavill serait remplacé par Liam Hemsworth à partir de la saison 4 de The Witcher pour incarner Geralt, les fans sont sur les dents. Notamment car beaucoup d'entre eux jugent que la série s'éloigne de plus en plus de l'œuvre d'origine. À l'occasion des festivités du Summer Game Fest 2023 nous avons pu découvrir une nouvelle bande annonce étendue pour la saison 3 de Netflix et les critiques ont vite fusé.

The Witcher saison 3 : la foire aux critiques

Les fans reprochent notamment l'aspect des costumes et le rendu général des acteurs. Un spectateur explique par exemple sans sourcilier que "la perruque, les costumes et les lentilles de Yennefer ont l'air atroces pour cette saison". Beaucoup de gens expliquent aussi que Yennefer ne porterait jamais ça dans les livres et que pire, elle serait plutôt du genre à se moquer des personnes qui porteraient la même tenue. Géralt en prend aussi pour son grade, et de nombreuses personnes pensent que sa tenue est un peu trop "H & M" pour la série. Ils sont même allés jusqu'à rechercher des vêtements similaires auprès de véritables vendeurs de prêt-à-porter. Ce type de critique revient souvent car même avant la sortie de la saison 1, beaucoup avaient souligné l'aspect très cheap des armures des soldats de Nilfgaard. Comme quoi quand un spectateur est en colère il rentre dans une boucle dont il est difficile de se détacher, un peu comme avec certains joueurs dans le jeu vidéo.0

The Witcher, c'est quoi la suite ?

Alors que la troisième saison de The Witcher n’est même pas encore sortie et qu'elle est programmée pour le 29 juin prochain la série a été renouvelée pour une saison 5. Sophie Holland avait déclaré en mai dernier :

Nous sommes sur le point de commencer le tournage de la saison 4 avec Liam Hemsworth et il y aura une courte pause avant de se lancer dans la saison 5 .

Reste maintenant à savoir si le départ d'Henry Cavill aura un impact significatif sur le succès de la saison 4. Les spectateurs peuvent ils fuirent le show après un changement d'acteur ? C'est ce que nous allons voir. Liam Hemsworth est un acteur talentueux mais conviendra t-il pour le rôle ? Grande question.

De votre coté, que pensez-vous du rendu des costumes de la bande annonce de la saison 3 ?