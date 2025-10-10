En attendant de voir le résultat de la saison 4 de la série d'adaptation The Witcher de Netflix avec Liam Hemsworth dans le rôle principal, et dans encore quelques années l'adaptaiton vidéoludique The Witcher 4 par CD Projekt RED, les romans originaux d'Andrzej Sapkowski reviennent ces derniers temps sur le devant de la scène. Après un tout nouveau livre baptisé La Croisée des Corbeaux récemment sorti, c'est cette fois un superbe collector qui fait parler de lui.

Un superbe collector pour les fans des livres The Witcher

Avant de connaître une énorme popularité grâce principalement au magistral The Witcher 3, puis une certaine curiosité générée au départ par la série Netflix, Geralt et sa bande ont commencé leurs aventures sur le papier, à traves la plume du romancier polonais Andrzej Sapkowski, via Le Premier Vœu sorti en 1993, et suivi par une série de romans au succès qui n'est plus à prouver. Rapidement, ses travaux ont figuré parmi les œuvres de fantasy majeure en Pologne, avant de petit à petit réussir à également bien s'implanter à travers le globe.

Tandis que The Witcher a eu droit tout récemment à un tout nouveau livre, La Croisée des Corbeaux, qui retrace la jeunesse de Geralt de Riv, les Éditions Bragelonne annoncent une édition anniversaire des romans de la saga originelle. Comme vous pouvez le voir avec la publication du compte X.com officiel de la maison d'édition, il s'agit d'un très bel ouvrage, illustré par Agathe Pitié, et qui arrivera dans toute bonne libraire à partir du 13 novembre 2025.

À noter cependant que ce collector des livres The Witcher par les Éditions Bragelonne n'inclue que deux livres de la saga : Le Baptême du Feu (cinquième volume) et La Tour de l'Hirondelle (sixième volume). Il ne s'agit donc pas d'une collection complète de la saga original des aventures de Geralt de Riv et Ciri. Il reste en effet encore les quatre premiers volumes, ainsi que La Dame du Lac (septième volume), puis la Saison des Orages et La Croisée des Corbeaux, parus après les sept premiers volumes, si d'aventure vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire l'intégralité des romans dans l'univers de The Witcher.

Source : Éditions Bragelonne sur X.com