Même lorsqu'Henry Cavill occupait le rôle de Geralt de Riv dans la série The Witcher chez Netflix, les avis à l'égard de l'adaptation étaient mitigés. La faute notamment à des choix scénaristiques douteux et une écriture qui n'était clairement pas à la hauteur des livres dont elle s'inspirait. À tel point que l'acteur populaire a décidé de couper les ponts après la saison 3, passant le flambeau à Liam Hemsworth, avec la réception très froide que l'on connaît pour la saison 4. Si une telle chose est possible, la situation aurait pu être encore pire, car l'interprète d'un autre personnage indispensable a également considéré quitter la série.

Une série The Witcher qui aurait pu continuer sans deux de ses acteurs les plus importants

Le départ d'Henry Cavill de la série The Witcher a visiblement eu plus de répercussions qu'une perte massive d'intérêt de la part des fans. Même au sein de ses compagnons de casting, le fait qu'il ait raccroché les deux épées et la perruque blanche de Geralt semble avoir aussi secoué son monde. Parmi ses collègues les plus affectés figurait Freya Allan, qui incarne Ciri dans la série.

Dans une interview auprès de NME, l'actrice a en effet confié avoir passé « beaucoup de temps » à considérer si elle allait suivre Henry Cavill et laisser la série The Witcher derrière elle. Finalement, elle a décidé de rester et « d'en profiter au maximum jusqu'au bout ». Sauf que la transition d'Henry Cavill à Liam Hemsworth dans la saison 4 fut visiblement particulièrement difficile pour Freya Allan. Compte tenu du fait que les deux acteurs interagissent très peu au fil des épisodes, l'image mentale qu'elle se faisait de Geralt était avec Henry Cavill, car « c'est le Geralt avec lequel j'ai grandi ».

Pour rappel, elle avait 17 ans durant la saison 1 de The Witcher (ce qui ne colle pas vraiment avec une Ciri qui aurait dû alors avoir entre 12 et 13 ans, par ailleurs), et a travaillé avec Henry Cavill pendant 4 ans, qui plus est pendant la pandémie. Une relation de travail pour le moins particulière, et il est plutôt compréhensible qu'elle ait eu des doutes quant à son avenir dans la série, surtout compte tenu d'une réception de plus en plus négative à son égard. À noter que la cinquième et dernière saison de la série a bouclé son tournage depuis quelques mois, ce qui signifie que les acteurs en ont techniquement enfin terminé avec l'adaptation de The Witcher par Netflix.

