Après quinze longues années de bons et loyaux services, l’une des têtes d’affiche les plus populaires de The Walking Dead a annoncé faire ses adieux à la série et à son personnage.

Pour les fans de The Walking Dead, c’est assurément une grande page qui se tourne. Il y a déjà quinze ans maintenant, AMC donnait le coup d’envoi de l’un des shows les plus populaires de son histoire avec The Walking Dead, une série directement inspirée des comics de Robert Kirkman. Très vite devenue un phénomène mondial, celle-ci a ensuite donné lieu à de multiples projets annexes, en plus de propulser ses nombreuses têtes d’affiche sous le feu des projecteurs. Et pour l’une d’elles, l’heure est désormais venue de faire ses adieux à son personnage.

Norman Reedus fait ses adieux à The Walking Dead

En effet, dans un vibrant message publié sur ses réseaux sociaux, Norman Reedus, qui incarne Daryl Dixon depuis 2010, a confirmé que le moment était venu pour lui de raccrocher. « Dernier jour de tournage aujourd’hui pour Daryl Dixon. Quel bonheur d’avoir incarné ce personnage avec vous tous pendant tout ce temps. Je me sens vraiment privilégié. Vraiment. Merci du fond du cœur » a-t-il posté sur X. De quoi nous apprendre, au passage, que le tournage de la quatrième et dernière saison de The Walking Dead: Daryl Dixon est donc terminé.

Car en effet, la série-mère a beau avoir officiellement quitté les ondes il y a maintenant trois ans, cela ne veut pas dire pour autant qu’AMC en a fini avec cet univers. Pour preuve, depuis la conclusion de cette dernière, ce ne sont pas un, ni deux, mais bien trois spin-off supplémentaires qui ont vu le jour. Le premier, centré sur Maggie et Negan, a alors débuté en 2023, et fut rapidement suivi par un second spin-off centré sur Daryl la même année. Un troisième, quant à lui centré sur Rick et Michonne, leur a ensuite emboîté le pas dès 2024.

Pour Norman Reedus comme pour les fans de The Walking Dead, c’est donc un nouveau chapitre d’envergure qui se termine. Néanmoins, nul doute que l’acteur saura rebondir après cette longue et éprouvante épopée à survivre dans un monde post-apocalyptique peuplé de zombies. Rien que ces dernières années, les joueurs ont par exemple pu le retrouver à l’affiche de Death Stranding et Death Stranding 2: On the Beach, où il a contribué à donner vie au personnage de Sam Bridges Porter sous la direction d’Hideo Kojima. Reste maintenant à voir ce que l’avenir lui réserve.

Source : Norman Reedus