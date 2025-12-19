Le monde post-apocalyptique de The Walking Dead ne va pas quitter vos écrans avant longtemps. Une nouvelle série hyper ambitieuse serait en préparation.

Au pays des morts-vivants, il n'y a pas de repos pour les héros. Du moins est-ce le cas pour l'univers de The Walking Dead qui semble vouloir se perpétuer indéfiniment. Si une série lâche son dernier souffle, une nouvelle voit le jour. Cela pourrait encore se vérifier très prochainement avec un nouveau projet colossal. Si ça se confirme, ce serait vraiment un rêve de fan qui se réaliserait.

The Walking Dead 2 ? La série reviendrait encore d'entre les morts

Depuis la fin de la série principale, les spin-off n'ont fait que se multiplier. Il y en avait bien avant cette conclusion historique, mais la particularité des nouveaux est qu'ils mettent en scène les personnages les plus importants dans des aventures annexes, les emmenant parfois jusqu'à l'autre bout du pays, voire à l'étranger. Daryl Dixon avec le personnage éponyme et Carol, Dead City avec Maggie et Negan, The One Who Lives avec Rick et Michonne : un triptyque qui prolonge intelligemment l'histoire initiale en s'appuyant sur ses stars.

Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Il a été annoncé dernièrement que la prochaine saison de The Walking Dead Daryl Dixon serait la dernière par exemple. Ne restera donc plus que les deux spin-off déjà lancés et d'autres déjà teasés. Cependant, un énième projet serait en préparation. L'adieu prochain au personnage de Norman Reedus pourrait en conséquence se transformer en simple au revoir si on en croit les révélations de l'insider Daniel Richtman (alias DanielRPK sur les réseaux sociaux).

En effet, selon ses dires, une nouvelle série “The Walking Dead 2“ devrait voir le jour. Or, ce projet serait colossal et sonnerait comme un véritable retour aux sources. Les leaks rapportent qu'elle devrait réunir les héros des trois spin-off en cours, marquant le retour de Daryl malgré la fin de sa série. Il retrouverait par la même occasion ses fidèles compagnons d'infortune. Par conséquent, ce crossover aurait valeur de réunion pour le casting de la série d'origine, pour le plus grand bonheur des fans.