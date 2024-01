The Walking Dead... n'est pas mort, sans mauvais jeu de mots. Même si la série principale s'est terminée, des spin-offs ont vu le jour. On pense notamment à Dead City, avec Maggie et Negan au cœur de New York. Mais il y a également TWD : Daryl, qui pose son cadre en France, avec une histoire foncièrement différente. Enfin, bientôt, The Ones Who Live va débarquer sur AMC. On va pouvoir retrouver Rick, celui qui était le grand protagoniste du show jusqu'à sa disparition. Et pour fêter sa sortie qui approche à grands pas, on a eu droit à un nouveau trailer.

Rick est de retour dans The Walking Dead

L'année dernière, on a pu découvrir la première bande-annonce pour la série centrée autour des personnages de Michonne et Rick. Une grande nouvelle était aussi au rendez-vous : la date de sortie. Celle-ci a été fixée au 25 février 2024 sur AMC, et vous savez ce que ça veut dire. On y arrive doucement, mais sûrement. Du coup, la communication s'accélère, et c'est sans surprise qu'un trailer est venu nous livrer des images inédites de The Ones Who Live. On peut dire qu'il sait mettre l'eau à la bouche des fans de The Walking Dead.

Pour rappel, le scénario va surtout s'orienter autour de l'histoire d'amour entre Rick et Michonne, qui a commencé dans la série originale. Comme on peut le voir ci-dessous, les retrouvailles ne se feront pas en un clin d'œil. Notre homme se trouve maintenant aux mains d'une organisation militaire mystérieuse, et on ne sait pas encore son rôle au sein de celle-ci. En tout cas, ça promet de belles séquences d'action et de tension, dont on peut avoir un avant-goût de deux minutes. The Walking Dead montre bien qu'on est loin d'être au baisser de rideau.

Une petite piqûre de rappel

Mais alors, comment nos protagonistes de The Walking Dead se sont retrouvés ici ? Souvenez-vous, au cours des événements de la saison 9, Rick a fait exploser un pont infesté de marcheurs pour sauver ses alliés d'une attaque qui allait coûter de nombreuses vies. La plupart de ses amis ont alors pensé qu'il était mort, mais la réalité fut tout autre. En vérité, il a été sauvé par un hélicoptère, pour être emmené à une destination inconnue. Et visiblement, c'est celle qu'on peut voir dans la bande-annonce qui vient d'être publiée.

De son côté, Michonne a fini par découvrir des indices montrant que Rick a survécu. Elle a donc décidé de partir à sa recherche, quittant le groupe principal par la même occasion. The Ones Who Live, le spin-off de The Walking Dead, nous présentera ainsi son périple pour retrouver celui qu'elle aime. On se doute que ça ne va pas être une tâche aisée, et il nous tarde de pouvoir y assister. Encore un tout petit peu de patience.