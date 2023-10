La série The Walking Dead ne cesse de surprendre avec ses programmes dérivés, et le retour d'un personnage emblématique a ravi les fans. C'est le moins que l'on puisse dire.

La première saison de The Walking Dead : Daryl Dixon s'est conclue, mettant fin aux aventures de Daryl en France. Interprété par Norman Reedus, son voyage l'a mené de Marseille au Mont Saint Michel, confronté à une horde de zombies et à de multiples dangers, dont les agissements d'une dirigeante aux ambitions démesurées. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg...

Un gros retour pour The Walking Dead

Attention, ce qui suit contient des révélations majeures sur le dernier épisode de The Walking Dead : Daryl Dixon. La fin de la saison retrace brièvement le séjour de son grand-père en Normandie durant la Seconde Guerre mondiale. La vue d'un bateau évoque le potentiel retour de Daryl aux USA. Mais une scène post-générique révèle une surprise : Carol Peletier, grande amie de Daryl jouée par Melissa McBride, apparaît aux États-Unis, en témoigne le panneau Freeport. Elle pourchasse un motard, qui conduit sans le savoir la moto de Daryl. Après une poursuite haletante, une confrontation s'ensuit, laissant présager une potentielle réunion entre Daryl et Carol. C'est du moins ce que tout le monde espère.

Dans la foulée, AMC a confirmé le retour de Melissa McBride en tant qu'actrice principale pour la saison 2. Bien que le teaser ne révèle pas clairement si elle voyagera jusqu'en France ou retrouvera Daryl en Amérique, une chose est sûre : les fans attendent avec impatience ces retrouvailles. Nous n'avons pas vraiment de nouvelles de Carol depuis la fin de la série principale et nous ignorons son parcours depuis. Nous savons seulement, grâce à un épisode de la série Daryl, qu'elle s'ennuie au sein de la communauté. On a donc droit à deux bonnes nouvelles d'un coup : l'annonce d'une saison 2 et le retour de Carol. D'ailleurs, les fans les plus assidus auront déjà un début de réponse concernant ces retrouvailles, puisque l'actrice Melissa McBride avait été aperçue dans le département de l'Essonne (91) lors d'un tournage en 2022.

Une galerie de personnages qui fonctionne bien

Ce spin-off offre une bouffée d'air frais et est salué pour sa qualité. Il dépeint une France post-apocalyptique avec de nouveaux visages, tels que Clémence Poésy dans le rôle d'Isabelle et Louis Puech Scigliuzzi en tant que Laurent. Les antagonistes, incarnés par l'envoûtante Anne Charrier (Genet) et Romain Levi (Codron), ajoutent à l'intrigue. Globalement, The Walking Dead continue de séduire, comme en témoignent les commentaires élogieux sous la vidéo YouTube associée. On ne sait pas combien d'épisodes de la saison 2 se dérouleront en France, ni si le personnage d'Isabelle va devenir un personnage qui s'inscrira durablement dans la saga.