Quelques mois avant son lancement sur Netflix, le remake de l’anime, The One Piece, se dévoile avec une nouvelle image, diffusée en avant-première. Et ça donne tout de suite envie de s'y replonger.

Après le succès tonitruant de la série Netflix, le géant du streaming est plus déterminé que jamais à surfer sur la popularité du manga le plus vendu au monde. En plus d’une troisième saison de son adaptation en live-action, la plateforme lancera en 2027 son propre remake de l’anime, en collaboration avec WIT Studio (L’Attaque des Titans, Spy x Family). The One Piece continue justement de se dévoiler avec un nouvel aperçu qui donne sérieusement envie de reprendre la mer.

Une nouvelle image pour The One Piece

Cette nouvelle image, diffusée en exclusivité par ScreenRant, risque de réveiller l’impatience de nombre de fans. On retrouve ainsi un Monkey D. Luffy tout sourire, son célèbre chapeau de paille vissé sur la tête, accompagné d’un jeune Kobby à bord d’une embarcation. Les couleurs éclatantes, les décors soignés et le dynamisme général de la composition offrent un nouvel aperçu concret de la direction artistique adoptée par le studio. Pour The One Piece, WIT Studio souhaitait en effet se rapprocher davantage du coup de crayon d’Eiichiro Oda dans le manga. East Blue devrait être plus flamboyant que jamais.

Le remake de l’anime dépoussière en effet les premiers arcs du manga, qui ont particulièrement mal vieilli dans l’anime. Il entend alors reprendre l’aventure depuis ses origines, alors que Luffy rassemble progressivement son équipage et se lance à la recherche du légendaire trésor de Gold Roger. Dans un souci de modernité, The One Piece se défera donc des longueurs de la série de Toei, proposera une animation plus dans l’ère du temps et plus accueillante pour le jeune public et les néophytes embarqués avec la série Netflix.

Pour mémoire, The One Piece est attendu sur Netflix en février 2027, sans date précise. La première salve comptera 7 épisodes, couvrant les 50 premiers chapitres du manga. De nouvelles informations sont attendues lors de la conférence Jump Festa dédiée à la licence, qui se tiendra le dimanche 20 décembre 2026 à 8h45. L'engouement est en tout cas palpable au sein de la communauté. « Ce remake va être incroyable », peut-on notamment lire en réponse au partage de cette nouvelle image.

Nouvel aperçu de The One Piece ©ScreenRant

Source : ScreenRant