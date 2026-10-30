Les fans de One Piece ont une nouvelle date à entourer dans leur calendrier. Comme chaque fin d’année, de nouvelles annonces seront faites autour de la saga.

L’année 2027 s’annonce particulièrement chargée pour les fans de One Piece. La franchise d’Eiichiro Oda multiplie en effet les projets, notamment avec le remake de l’anime par WIT Studio, la suite de la série live-action de Netflix, le manga qui approche doucement de son dénouement ou encore le mystérieux film consacré à l’arc de God Valley. Seul un jeu vidéo digne de ce nom manque encore à l’appel. Et les fans de One Piece vont pouvoir profiter d’un avant-goût de plusieurs de ces nouveautés prochainement. A l’occasion du Jump Fest, l’événement organisé par Shueisha, l’éditeur donnera en effet des nouvelles de The One Piece, le remake de l’anime, et du film God Valley.

Deux annonces One Piece très attendues confirmées pour décembre 2026

Le rendez-vous est ainsi donné au dimanche 20 décembre 2026 à 8h45, heure française pour la conférence du Jump Festa consacrée à Luffy et ses amis. Avec autant de projets en préparation, 50 minutes sont réservées rien qu’à l’équipage du Chapeau de Paille et elles pourraient bien être riches en révélations. Pour l’heure le groupe japonais n’a confirmé la présence que de deux projets particulièrement attendus : The One Piece et le film God Valley. Il faut dire que X années après son annonce, le remake de l’anime, attendu pour février 2027, se fait encore particulièrement discret. Pour l’heure, Netflix et WIT Studio se sont contentés de quelques concepts arts et images, avant d’enfin dévoiler un bref aperçu de l’animation. Le Jump Festa sera sans doute l’occasion de montrer davantage The One Piece en action, mais surtout d’en dévoiler la date de sortie définitive.

En parallèle, l’autre projet d’animation particulièrement attendu devrait quant à lui dévoiler ses premières images. Le film One Piece consacré à God Valley n’a en effet encore rien révélé à son sujet. Pour rappel, cet événement majeur de l’histoire du manga implique de grands noms de la piraterie comme Rocks D. Xebec, Gol D. Roger, ainsi que Garp et les Dragons Célestes. Sa sortie au cinéma s’annonce d’autant plus événementielle.

Qu'attendre du Jump Festa ?

Si seules ces deux nouveautés ont été confirmées, rien n’exclut quelques surprises, notamment autour de la série Netflix de One Piece. Il se pourrait en effet que le géant américain profite de l’événement pour dévoiler des premières images de la saison 3 et pourquoi pas une date de sortie.

Comme souvent lors de l’événement, les fans de One Piece pourront retrouver les dix comédiens japonais qui prêtent leurs voix aux membres de l’équipage au Chapeau de paille. Mayumi Tanaka (Luffy), Kazuya Nakai (Zoro), Akemi Okamura (Nami), Kappei Yamaguchi (Usopp), Hiroaki Hirata (Sanji), Ikue Otani (Chopper), Yuriko Yamaguchi (Robin), Subaru Kimura (Franky), Cho (Brook), Katsuhisa Hoki (Jinbe) viendront donc assurer le spectacle.