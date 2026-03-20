L'année 2026 s'annonce particulièrement dense pour One Piece, mais un projet continue de jouer les fantômes malgré les attentes qu'il cristallise et qui sont d'autant plus vives depuis le regain de popularité porté par la saison 2 de la série live-action. Car pendant que l'anime reprendra sa route en avril après une longue pause et que le manga d'Eiichiro Oda s'approche lentement mais sûrement de son dénouement, le remake confié à WIT Studio reste, lui, coincé dans un épais brouillard de mystère. Développé en partenariat avec Netflix et annoncé en 2023 dans la foulée de la diffusion de la série, The One Piece s'est donné pour mission de rendre l'œuvre plus accessible aux nouveaux venus en revisitant ses premiers arcs avec une animation modernisée. Alors que les détails autour de The One Piece se font rares, George Wada, à la tête de WIT Studio, a enfin donné quelques nouvelles.

Le remake de One Piece pensé pour les plus jeunes

Malgré l'appétit des fans, aussi dévorant que celui de Luffy, pour ce remake de l'anime, Netflix et WIT Studio préfèrent jouer la carte de la prudence. Quelques concept arts avaient bien été dévoilés lors de l'annonce du projet, mais depuis, il faut se contenter de miettes. C'est donc le PDG du studio, George Wada, qui vient aujourd'hui nous donner à becter à la suite d'une récente interview. L'occasion pour lui de revenir plus frontalement sur la philosophie derrière The One Piece, qui ne serait finalement pas un simple remake opportuniste porté par Netflix, mais bien l'aboutissement d'une réflexion initiée par Eiichiro Oda lui-même. Le créateur du manga serait en effet conscient que « l'œuvre est devenue très longue et riche en détails », au point de créer une distance avec un public plus jeune, désormais habitué à d'autres standards d'animation.

Le défi pour WIT Studio sera donc de « recréer cette histoire légendaire avec des techniques modernes adaptées au public d'aujourd'hui », avec un cap très clair : proposer une version « dense, percutante et sans remplissage inutile », conjuguant vision artistique, narration fidèle au matériau d'origine et rythme maîtrisé. Autant de points sur lesquels les premiers arcs de l'anime One Piece accusent aujourd'hui le poids des années. Pas question, en revanche, de renier l'héritage de Toei Animation. Il s'agit plutôt de proposer une lecture différente, moins éparpillée, portée par des standards et une exigence comparables à des productions comme L'Attaque des Titans ou Spy x Family, sur lesquelles le studio a déjà fait ses preuves.

Concept art de The One Piece ©WIT Studio

Un défi à l'international

Reste que les équipes de The One Piece font face à un défi de taille : répondre à des attentes toujours plus grandes sans trahir ce qui fait l'essence même de l'œuvre. Un exercice d'équilibriste qui passera, selon Wada, par une collaboration étroite avec Oda, présenté comme la véritable boussole créative du projet, à l'instar de la série live-action. « Il sait mieux que quiconque ce qu'il veut montrer ou exprimer », explique le patron du studio.

De son côté, Netflix devrait permettre de porter davantage l'œuvre d'Oda à l'international, une pression supplémentaire pour les équipes. « Avec Netflix, nous avons pris conscience que notre travail est regardé partout dans le monde. La concurrence n'est plus uniquement japonaise, nous sommes aussi en compétition avec les géants mondiaux comme Hollywood et Disney », estime Wada. Ça en dit long sur les ambitions de The One Piece, et peut-être aussi le niveau d'exigence qui expliquerait ce silence prolongé, mais prudent.

Source : AI SHOW via Pew