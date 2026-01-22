Alors que One Piece s’apprête à traverser une année 2026 particulièrement chargée, un projet continue de se faire discret malgré toute l’attente qu’il suscite. En mars prochain, l’adaptation live-action de Netflix fera son retour, emmenant l’équipage du Chapeau de paille vers l’Île de Drum et Little Garden, tandis que le manga poursuit sa route vers sa saga finale. En dehors d’un nouveau jeu vidéo, il reste toutefois un grand absent : le remake animé de One Piece confié à WIT Studio, dont la date de diffusion reste inconnue. Annoncé en 2023 en partenariat avec Netflix, le projet ambitionne de proposer une nouvelle porte d’entrée dans l’univers d’Eiichiro Oda, tout en coexistant avec la série toujours en cours produite par Toei Animation.

L’objectif est avant tout de rendre l’anime plus accessible aux nouveaux venus, en revisitant les premiers arcs de la saga, parmi les plus anciens et ceux qui ont le plus souffert du poids des années dans l’adaptation originale. L’occasion, aussi, de limiter autant que possible les épisodes de remplissage et les longueurs qui ont longtemps rythmé la diffusion hebdomadaire, tout en cherchant à se conformer au trait si particulier d’Oda. Les premières pistes esquissées à travers une série de concept arts avaient rapidement enthousiasmé les fans, mais depuis c’est le silence radio. Jusqu’à aujourd’hui.

De nouvelles images pour The One Piece

Quand on n’a rien à se mettre sous la dent, on se contente de miettes. La communauté One Piece a un appétit aussi débordant que Luffy et elles sont affamées pour ce remake de WIT Studio. Alors quand, de manière inattendue, de nouvelles images de The One Piece sont partagées par les autorités locales chinoises, ça fait forcément les gros titres chez les geeks. Elles ont en effet confirmé officiellement qu’un « studio d’animation local » collaborait avec WIT Studio sur le projet. Une confirmation indirecte du bon avancement de la production, accompagnée surtout de visuels montrant des animateurs à l’œuvre sur plusieurs personnages bien connus des fans. Parmi eux, Baggy le Clown, emblématique des débuts de la série et la suite du manga, qui se dévoile un peu plus au travers de nouvelles esquisses.

Les nouvelles images de The One Piece dévoilent également une nouvelle interprétation de Cabaji, membre clé de son équipage qui aura un rendu sensiblement différent de celui de Toei Animation et plus proche du crayon d’Eiichiro Oda. Il faudra se contenter de ça en attendant une véritable communication de Netflix et WIT Studio. La sortie en mars 2026 de la série live-action et le succès qui pourrait en découler pourraient pousser le géant du streaming à communiquer plus précisément sur l’avancée du projet.





Esquisses officielles de The One Piece

Source : Pew