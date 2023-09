Les séries cultes disponibles sur plusieurs plateformes de SVOD ne sont pas légion. Pourtant, c'est le cas de The Office, disponible à la fois sur Netflix et sur Prime Video. Cela montre à quel point le programme est toujours aussi populaire, même des années après son dernier épisode. Ceux qui continuent de dévorer le show pourrait bientôt avoir autre chose à se mettre sous la dent, mais ce n'est pas ce que certains auraient pu espérer.

Un reboot de The Office en développement, de quoi s'inquiéter ?

Le média Puck News révèle qu'un reboot de The Office est en cours de production. La série sera toujours dirigée par Greg Daniels, qui a adapté le programme britannique pour la télévision américaine au milieu des années 2000. Cette nouvelle série pourrait être annoncée officiellement après la grève des scénaristes qui dure depuis le mois de mai, mais qui semble enfin arriver à sa conclusion. Nous n'en savons pas plus pour le moment, ni sur le casting d'acteurs de cette nouvelle adaptation, ni sur sa période de sortie. Quoi qu'il en soit, cette révélation devrait suffire à faire plaisir aux téléspectateurs... sur le papier. En effet, sur les réseaux sociaux les réactions sont plutôt mitigées. Certains s'inquiètent de voir le programme mythique abîmé par cette série inédite. Rien d'étonnant non plus, car c'est souvent le cas quand une œuvre culte s'apprête à être retouchée.

Rappelons qu'en 2024, The Office aura aussi droit à un reboot en Australie. Dans cette nouvelle série, le personnage de Michael Scott incarné par Steve Carell aux US va disparaître pour laisser sa place à l'actrice Felicity Ward, qui jouera Hannah Howard, le nouveau manager. Est-ce que Greg Daniels opèrera des changements aussi drastiques dans son reboot de The Office ? Peut-être qu'il le faudrait pour apporter un vent de fraîcheur et éviter les comparaisons entre Steve Carell et l'acteur qui aura la responsabilité de camper son rôle. Il faudra attendre donc patienter jusqu'à la fin de la grève des scénaristes pour en savoir plus sur cette adaptation.