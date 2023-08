Prime Video vient d'annoncer l'annulation pure et simple d'une de ses séries phares les plus récentes. Un choc pour les fans. La situation et d'autant plus étonnante qu'une saison 2 avait pourtant été validée.

Les séries, ça va ça vient. Si Netflix a la mauvaise réputation de tuer ses shows dans l'œuf alors que, souvent, les utilisateurs les adorent, la concurrence a tendance à faire de même. Aujourd'hui, c'est Amazon Prime Video qui annonce avoir fait tomber le couperet sur une série plutôt appréciée, et les fans sont d’ores et déjà en train de faire part de leurs regrets sur les réseaux sociaux.

Amazon Prime annule l'une de ses séries événements

Alors non, Amazon n'a pas tiré un trait sur The Boys saison 4, La Roue du Temps ou Les Anneaux de Pouvoir, mais le géant de la SVOD vient bel et bien de mettre à mort une autre de ses séries phares, The Peripheral (Périphériques : Les mondes de Flynne). Oui, c'en est fini la série de science-fiction portée par Chloë Grace Moretz (Kick-Ass, La Cinquième Vague) qui avait pourtant été renouvelée pour une saison 2 il y a peu suite à son succès sur Amazon Prime Video.

En vérité, tout le monde était déjà au travail. Mais entre-temps, il y a eu la grève des scénaristes et des auteurs, rejoints par la suite par les acteurs et autres corps de métier du cinéma. Et cette grève fait des ravages dans tous les projets d'Hollywood. Les premières grosses secousses se font déjà ressentir. Alors que Disney repousse ses projets à tour de bras, d'autres ont les reins beaucoup moins solides et annulent tout bonnement leur projet.

Chloë Grace Moretz - The Peripheral- Amazon Prime video

La saison 2 de Peripheral est annulée

La saison 2 de The Peripheral n'arrivera donc jamais sur la plateforme SVOD d'Amazon Prime et ce, même si les spectateurs sont déjà en train de réagir sur les réseaux. La série, réalisée par des vétérans ayant mis sur pied Westworld, l'une des meilleures SF de ces dernières années, n'ira donc pas plus loin quand bien même la saison 2 était en chantier, et la saison 3 visible à l'horizon. Un vrai choc pour les fans.

On n'est pas à l'abri d'un ultime revirement dans quelques mois si la situation s'arrange, mais dans la mesure où personne chez Hollywood ne semble vouloir plier pour valoriser le travail indispensable de milliers de scénaristes et acteurs… ce n'est pas demain la veille que les choses iront mieux. L'avenir nous le dira. Pour le moment, les autres série à succès de la plateforme ne semble pas lourdement impacté et le calendrier d'Amazon Prime Video n'a pas changé, mais on est, là aussi, pas à l'abri d'un revirement de dernière minute.

Pour rappel, The Peripheral (Périphériques : Les mondes de Flynne) est inspiré du roman éponyme écrit par l'auteur à succès William Gibson. L'histoire nous transporte dans un futur proche où la technologie nous permet encore plus que l'on ne pouvait l'imaginer. On y suit une jeune femme, Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz) qui est témoin d'un meurtre alors qu'elle s'évade dans un univers numérique. À moins que ce ne soit pas le cas justement… La saison 1 est toujours disponible sur Amazon Prime Video, si jamais le cœur vous en dit.