The Mandalorian saison 3 approche à grand pas et Disney en profite pour commencer la communication à base de vidéo.

Si The Mandalorian vous a manqué, voici une nouvelle (courte) bande annonce sous forme de teaser qui permet toutefois d'admirer pas mal d'images inédites de ce qui nous attend pour la saison 3. Avec notamment du combat à pied et en vaisseau mais aussi et surtout au sabre laser puisqu'il semble bien que la série nous offre encore quelques flashbacks pendant la Guerre des Clones. Une bonne opportunité de connaitre enfin les origines de Grogu ?

The Mandalorian enfin de retour

Evidemment comme toujours, Grogu est plus mignon que jamais. Et LA bonne surprise c'est qu'en plus du teaser ci-dessous, Disney a aussi publié un clip supplémentaire pour avoir double dose de "Baby Yoda" (voir plus bas au sein de cette news).

Si l'on prend en considération Le Livre de Boba Fett, il s'agit en fait de la saison 4 du Mandalorian puisque la série sur Fett est en fait obligatoire pour comprendre le dénouement des aventures du Mando et de Grogu. En d'autres termes, vous ne pouvez pas passer à coté sous peine de ne strictement rien comprendre. On vous rassure même si elle est de moins bonne qualité que les autres, elle reste tout de même un très bon moment à passer. Surtout si vous êtes fan de Star Wars.

La saison 3 est prévue pour le 1er mars 2023 sur Disney+ et elle devrait logiquement être suivie par la série Star Wars : Ahsoka qui n'a toujours pas de date précise mais qui doit aussi sortir dans le courant de l'année 2023. Elle est particulièrement attendue au tournant étant donné l'attache des spectateurs pour le personnage aussi bien pendant le visionnage du Mandalorian que bien avant, via la série Clone Wars. D'après les premières rumeurs, elle devrait permettre de revoir Anakin Skywalker et sans doute aussi Dark Vador.